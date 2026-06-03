Artefatti religiosi etiopi tornati a casa

Il 26 maggio 2018 E.C., presso l’Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia a Roma, si è svolta una cerimonia ufficiale dedicata alla restituzione di importanti reperti religiosi etiopi, riportati simbolicamente “a casa” dopo essere stati conservati per lungo tempo da una famiglia residente in Italia.

Nel corso dell’evento, il sig. Lorenzo Bossi, residente a Roma, ha consegnato formalmente gli artefatti religiosi che erano stati raccolti dalla sua famiglia molti anni fa. La restituzione rappresenta un gesto significativo di riconoscimento del valore storico, culturale e spirituale di tali oggetti per il popolo etiope.

L’ambasciatore della Repubblica Federale Democratica di Etiopia in Italia, On. Demitu Hambisa, ha accolto la donazione esprimendo profonda gratitudine nei confronti di Lorenzo Bossi e dei suoi collaboratori. Durante la cerimonia è stato consegnato un attestato di apprezzamento come segno ufficiale di riconoscimento per il contributo offerto alla tutela e alla restituzione del patrimonio culturale etiope.

L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di istituzioni religiose presenti in Italia, oltre a membri della comunità della diaspora etiope residente a Roma. La loro presenza ha sottolineato l’importanza simbolica dell’iniziativa, interpretata come un ponte tra culture e come un atto di responsabilità condivisa verso la conservazione della memoria storica.

Nel corso dell’incontro, i partecipanti hanno espresso profonda riconoscenza verso tutti coloro che hanno sostenuto il processo di restituzione e valorizzazione del patrimonio etiope. L’iniziativa è stata accolta come un esempio virtuoso di cooperazione internazionale e di sensibilità culturale, capace di rafforzare i legami tra l’Etiopia e la sua diaspora nel mondo.

La cerimonia si è conclusa in un clima di grande rispetto e partecipazione, sottolineando il valore universale della tutela dei beni culturali e della loro restituzione alle comunità di origine.