L’Hotel d’Inghilterra porta gli Internazionali di tennis nel cuore di Roma

Meet & greet con Luciano Darderi, cocktail a tema e serate Court Swing: il grande hotel storico di Via Condotti celebra uno degli appuntamenti sportivi più attesi d’Europa

Gli Internazionali BNL d’Italia sbarcano tra le mura di uno degli hotel più iconici della Capitale. L’Hotel d’Inghilterra Roma – Starhotels Collezione ha messo a punto un calendario di esperienze esclusive per celebrare il torneo con il ritmo e lo stile che contraddistinguono questa storica dimora a pochi passi da Piazza di Spagna – enogastronomia, intrattenimento e un ospite d’eccezione, in una cornice che ha pochi eguali a Roma.

Luciano Darderi ospite dell’hotel

Il momento più atteso è il meet & greet con Luciano Darderi, in programma mercoledì 6 maggio alle 18:30 nel dehor dell’hotel. Specialista sulla terra rossa, vincitore di titoli ATP 250 e oggi stabilmente nella top 20 del ranking mondiale, Darderi è uno dei volti più promettenti del tennis italiano e uno dei protagonisti attesi degli Internazionali. L’incontro offrirà agli ospiti e agli appassionati l’opportunità di incontrarlo da vicino, portando l’atmosfera del torneo direttamente nel cuore della città. L’evento è a numero chiuso e accessibile solo su prenotazione, scrivendo a socialmediainghilterraroma@starhotels.it

In cucina e al bar, tutto parla di tennis

Il Cafè Romano – ristorante dell’hotel dall’atmosfera ricercata e cosmopolita, dove l’Executive Chef Andrea Sangiuliano reinterpreta in chiave moderna i sapori della tradizione romana – ha creato per l’occasione un dolce signature dedicato al torneo. Si chiama ACE – il colpo vincente ed è un semifreddo al limone con inserto di fragola “favetta di Terracina”, completato da un biscotto al cioccolato red velvet che richiama le tonalità della terra rossa. Fresco, scenografico e immediatamente riconoscibile, è pensato per trasformare l’immaginario del torneo in un’esperienza di gusto.

Il Cafè Romano Lounge Bar, l’intimo English Bar dell’hotel, risponde con due cocktail signature appositamente creati per l’occasione. Il Punto Decisivo punta su note agrumate e una vivacità immediata, perfetto come aperitivo di stagione vivace e dissetante. La Seconda Battuta è invece più speziato e strutturato, con un profilo avvolgente pensato per accompagnare la sera.

Le serate Court Swing

A completare il programma, tre appuntamenti speciali battezzati Court Swing: 30 aprile, 7 maggio e 14 maggio. Musica dal vivo, aperitivo e menù degustazione in un’atmosfera elegante e conviviale, pensati per vivere il periodo del torneo con tutto lo stile di un grand hotel del centro storico.

Una storia lunga due secoli

L’Hotel d’Inghilterra Roma non è solo uno degli indirizzi più esclusivi della Capitale: è una delle dimore storiche più cariche di fascino dell’intera Europa. Amato sin dall’Ottocento dalle élite internazionali e dalla nobiltà romana per la sua posizione privilegiata – a pochi passi da Piazza di Spagna e Via Condotti – l’hotel ha accolto nel corso dei secoli ospiti come Oscar Wilde, Mark Twain, Ernest Hemingway, Hans Christian Andersen, Henry James, Elizabeth Taylor, Gregory Peck e Audrey Hepburn.

Dopo un’importante ristrutturazione realizzata con il contributo di grandi maestri artigiani, l’hotel ha riaperto le porte a settembre 2024, con camere e suite dal carattere e design unici. A completare l’offerta, la recentemente inaugurata Terrazza Romana – esclusivo cocktail bar con vista privilegiata su cupole e palazzi storici dell’Urbe – e la nuova SPA Suite, pensata come un intimo santuario di benessere tra relax, trattamenti personalizzati e fitness.

L’Hotel d’Inghilterra fa parte di Starhotels Collezione, il segmento più prestigioso di Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano, leader nell’ospitalità 4 e 5 stelle con 34 strutture e oltre 4.500 camere nelle migliori destinazioni italiane e internazionali.