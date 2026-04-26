Roma e i taxi tra ritardi e innovazione

Il tema dei taxi in Italia, e in particolare a Roma, appassiona – o forse ormai stanca – tutti, essendo oggetto di dibattito da anni. In un tentativo di rinnovamento progressista della Capitale la transizione verso la mobilità elettrica passa al giorno d’oggi anche dai taxi, e così l’accordo tra BYD e itTaxi potrebbe segnare un passo concreto verso l’integrazione tra tecnologia di bordo e servizi di trasporto urbano.

Si tratta sicuramente di un cambio tecnologico per il servizio taxi, poiché il punto centrale dell’intesa è l’integrazione dell’app itTaxi, attualmente in uso, direttamente nei sistemi infotainment delle vetture BYD. In pratica, i conducenti potranno gestire corse, pagamenti e prenotazioni senza usare dispositivi esterni, ma attraverso i comandi dell’auto, potendo così, attraverso un dettaglio semplice ma non banale, essere meno distratti alla guida e mantenere al contempo una eguale se non maggiore efficienza operativa, in linea con l’evoluzione digitale di un settore spesso criticato perché ritenuto restio alla rinnovazione.

L’operazione coinvolge una rete molto ampia del servizio pubblico, in quanto itTaxi, nata nell’orbita della cooperativa Radio Taxi 3570, rappresenta oggi oltre 12.000 taxi in più di cento città italiane, e così, dopo la collaborazione con Uber, questa partnership rafforza ulteriormente il suo ruolo come piattaforma centrale del servizio taxi nazionale.

L’accordo però ha anche una sua non trascurabile dimensione economica, prevedendo sconti fino al 30% per l’acquisto di veicoli BYD da parte dei tassisti e agevolazioni fino al 20% su manutenzione e tagliandi. L’obiettivo, in questi termini evidente, è quello di accelerare il passaggio a veicoli elettrici o ibridi, abbassando la barriera dei costi iniziali per chi usa l’auto come strumento di lavoro.

Tuttavia, questa intesa va letta anche all’interno di una trasformazione più ampia, perché se è vero che da un lato i taxi, storicamente tra i primi ad adottare nuove tecnologie automotive — anche per evidenti ragioni di convenienza economica – diventano un banco di prova per un passo significativo e deciso verso l’elettrificazione urbana, dall’altro BYD consolida in questo modo la sua presenza in Europa, entrando in un segmento visibile e assolutamente strategico come quello del trasporto pubblico non di linea.

Per Roma, città difficile e spesso raccontata come “in ritardo” su innovazione e mobilità sostenibile, si tratta di un segnale interessante, perché si potrebbe così dimostrare che la transizione non passa solo dalle infrastrutture pubbliche, ma anche da accordi industriali strategici capaci di cambiare concretamente ciò che circola per strada ogni giorno.