Alla Villetta Social Club la presentazione di Millennium: focus su “Bandiera rossa sulla Casa Bianca”

Si tiene oggi, alla Villetta Social Club di Roma, la presentazione del nuovo volume Millennium, progetto editoriale promosso da Il Fatto Quotidiano che raccoglie inchieste e approfondimenti sui grandi scenari della contemporaneità.

L’incontro vedrà la partecipazione del presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri, del direttore de Il Fatto Quotidiano online Peter Gomez, del giornalista Salvatore Cannavò e della giornalista Valentina Petrini, in un confronto aperto al pubblico sui temi al centro della pubblicazione.

Il volume presentato, intitolato “Bandiera rossa sulla Casa Bianca”, propone un’analisi delle trasformazioni politiche e sociali negli Stati Uniti, interrogandosi sulle nuove forme di consenso e sulle spinte progressiste che attraversano la società americana. Attraverso reportage, dati e contributi di diversi autori, il libro esplora il rafforzamento di movimenti sociali, il ruolo delle disuguaglianze economiche e il riemergere di istanze legate al lavoro, alla giustizia sociale e ai diritti civili.

Al centro della riflessione c’è l’idea di un possibile cambio di paradigma: una “bandiera rossa” simbolica che richiama l’avanzata di politiche più radicali o redistributive anche in un contesto storicamente segnato dal capitalismo liberale. Il volume analizza figure politiche emergenti, nuove coalizioni sociali e il peso crescente delle giovani generazioni, senza tralasciare le resistenze interne al sistema politico statunitense e le contraddizioni che accompagnano questi processi.

Come negli altri numeri di Millennium, l’obiettivo è quello di andare oltre la cronaca per offrire strumenti di lettura più profondi, con un taglio critico e documentato. L’evento di oggi rappresenta quindi un’occasione per discutere non solo dei contenuti del volume, ma anche del ruolo del giornalismo d’inchiesta nel raccontare i cambiamenti globali e nel costruire consapevolezza pubblica.