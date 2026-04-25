Roma e il nodo della mobilità, il Ponte dei Congressi come banco di prova
Alessandro Maurizi
- Roma

Roma e il nodo della mobilità, il Ponte dei Congressi come banco di prova

Roma e il nodo della mobilità, il Ponte dei Congressi come banco di prova

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Roma - 25 Aprile 2026

di Alessandro Maurizi

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