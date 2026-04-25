Roma e il nodo della mobilità, il Ponte dei Congressi come banco di prova

C’è un momento, nella storia urbanistica di Roma, in cui le opere smettono di essere promesse e iniziano a incidere realmente sul corpo vivo della città, e l’aggiudicazione della gara per il Ponte dei Congressi sembra appartenere a questa categoria rara, quella dei cantieri capaci di ridefinire equilibri sedimentati da decenni.

Dopo un iter progettuale avviato addirittura nel 2007 e più volte rallentato da revisioni tecniche e passaggi amministrativi, l’intervento ha finalmente trovato una sua concretezza con l’affidamento al Consorzio Stabile Eteria, segnando l’ingresso in una fase operativa che, secondo il cronoprogramma aggiornato, dovrebbe condurre all’apertura dei lavori entro il 2027 e alla conclusione intorno al 2031.

Il valore dell’opera, che si aggira attorno ai trecento milioni di euro, restituisce immediatamente la scala dell’ambizione, ma è soprattutto la sua collocazione strategica a chiarirne la portata. Il nuovo attraversamento sul Tevere collegherà direttamente l’asse dell’Eur con l’autostrada Roma-Fiumicino e i quartieri della Magliana e dell’Ostiense, intervenendo su uno dei nodi più congestionati della mobilità capitolina, oggi fortemente dipendente dal solo Ponte della Magliana.

Dal punto di vista ingegneristico, il progetto prevede una struttura ad arco in acciaio lunga circa 200-259 metri, affiancata da un sistema articolato di viadotti, rampe e connessioni che ridisegneranno la viabilità dell’intero quadrante sud-occidentale. L’intervento non si limita alla costruzione del ponte in senso stretto, ma include un complesso sistema di infrastrutture accessorie, tra cui un anello rotatorio a senso unico, nuovi sottovia e l’adeguamento della rete esistente, con l’obiettivo dichiarato di fluidificare i flussi di traffico e ridurre i tempi di percorrenza.

A colpire è anche la dimensione urbana e ambientale del progetto, che riflette una concezione più contemporanea dell’infrastruttura. Accanto alla funzione viaria, sono previsti percorsi ciclopedonali e la realizzazione del Parco fluviale del Tevere, destinato a ricucire il rapporto tra la città e il suo fiume, storicamente sacrificato a favore della mobilità automobilistica. L’inserimento dell’opera nel quadro degli interventi legati al Giubileo ha rappresentato il passaggio decisivo per il suo sblocco, consentendo di concentrare risorse e poteri commissariali in grado di accelerare procedure altrimenti destinate a prolungarsi ulteriormente.

In questo senso il Ponte dei Congressi diventa anche un banco di prova per un modello operativo che punta a coniugare rapidità decisionale e complessità progettuale. Resta da capire se la promessa di una mobilità più efficiente riuscirà a tradursi in un reale miglioramento della qualità urbana, oppure se l’opera finirà per assorbire semplicemente nuovi flussi senza risolvere le criticità strutturali della capitale.

È una domanda che accompagna ogni grande infrastruttura romana, sospesa tra necessità e ritardi cronici, ma che questa volta, forse, si avvicina a una risposta concreta.