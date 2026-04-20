Robert Doisneau, il “poeta delle strade”: a Roma lo sguardo che ha raccontato l’anima di Parigi
Bianca Ricci
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Robert Doisneau, il “poeta delle strade”: a Roma lo sguardo che ha raccontato l’anima di Parigi

Robert Doisneau, il “poeta delle strade”: a Roma lo sguardo che ha raccontato l’anima di Parigi

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Cultura - 20 Aprile 2026

di Bianca Ricci

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