Robert Doisneau, il “poeta delle strade”: a Roma lo sguardo che ha raccontato l’anima di Parigi

Il Museo del Genio, dal 5 marzo al 19 luglio 2026, accoglie una mostra che è molto più di una retrospettiva: è un viaggio dentro lo sguardo poetico e profondamente umano di Robert Doisneau, tra i protagonisti assoluti della fotografia europea del Novecento. Con oltre 140 scatti —molti dei quali impressi nella memoria collettiva—l’esposizione porta nella capitale l’anima di Parigi, raccontata attraverso immagini che hanno fatto la storia.

L’appuntamento si inserisce in un anno dal forte valore simbolico, segnato dalle celebrazioni per i due secoli della fotografia e per i settant’anni del gemellaggio tra Parigi e Roma. Un dialogo culturale che trova proprio nelle fotografie di Doisneau un ponte ideale: tra due città, ma anche tra epoche, linguaggi e sensibilità.

Nato nel 1912 a Gentilly, nella periferia parigina, Doisneau cresce con una formazione da litografo presso l’École Estienne, ma la sua vera scuola sarà la strada. È nei quartieri operai che affina uno sguardo capace di cogliere la poesia del quotidiano. La carriera prende avvio alla fine degli anni Venti, prima al fianco del fotografo pubblicitario André Vigneau, poi come fotografo industriale per la Renault. Fin dagli esordi, tuttavia, la sua attenzione si concentra sulle periferie e sui loro abitanti, immagini che iniziano presto a circolare sulle riviste in un settore allora in piena espansione.

Durante la Seconda Guerra Mondiale partecipa alla Resistenza, mettendo le proprie competenze al servizio della falsificazione di documenti. Al termine del conflitto torna alla fotografia, collaborando anche con Vogue e avviando una produzione editoriale destinata a segnare un’epoca: nel 1949 pubblica “La Banlieu de Paris”, primo capitolo di un lungo racconto per immagini dedicato alla città e ai suoi abitanti.

Negli anni Cinquanta entra nel “Group XV”, associazione impegnata nella ricerca tecnica e artistica in ambito fotografico. Da quel momento la sua produzione diventa vastissima: un mosaico in cui convivono tradizione e anticonformismo, ironia e impegno, leggerezza e critica sociale. Il suo lavoro è attraversato da un umanesimo profondo e da una sottile vena anti-establishment, sempre filtrati da un inconfondibile senso dell’umorismo.

Più di molti altri, Doisneau è riuscito a dare un volto alla “francesità”. Le sue immagini non si limitano a documentare: interpretano, evocano, costruiscono un immaginario. Dalla Senna alle periferie, dai bistrot agli atelier di moda, fino ai cortili popolari, il fotografo attraversa ogni angolo di Parigi restituendone un ritratto completo. È la città degli innamorati, dei bambini di strada, della vita che scorre — in tutte le sue sfumature.

Considerato uno dei padri della street photography, Doisneau mette al centro l’essere umano e le sue emozioni, spesso colte in momenti inattesi, talvolta surreali. Bambini e amanti diventano così protagonisti privilegiati di un racconto visivo che aspira a mostrare un mondo in cui lui stesso avrebbe voluto vivere: un luogo fatto di gentilezza, tenerezza e relazioni autentiche. Le sue fotografie, diceva, erano la prova che quel mondo potesse esistere.

Amava definirsi un “pescatore di immagini”, sempre immerso nella realtà, pronto a coglierne le vibrazioni più fugaci. Per lui fotografare era un impulso quasi onirico, una necessità improvvisa: vedere, vivere, trattenere l’attimo prima che svanisca. Una tensione che attraversa tutta la sua opera e che in questa mostra romana torna a parlare con sorprendente attualità.