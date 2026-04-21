“The Art of Tea Time” al Tiepolo Lounge & Terrace del Rome Cavalieri,  A Waldorf Astoria Hotel

Nel cuore della collezione d’arte del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, il Tiepolo Lounge & Terrace rinnova l’afternoon tea in chiave contemporanea, con The Art of Tea Time. Un’esperienza pensata per riscoprire il valore del tempo e della convivialità, reinterpretando l’eleganza del rito britannico in una cornice d’eccezione.

Il Tiepolo Lounge si trasforma così in un salotto elegante dove l’arte diventa parte integrante del rituale: prende vita un percorso che invita gli ospiti a immergersi nei sapori e profumi internazionali. Il viaggio inizia con la scelta del tè: una selezione raffinata che attraversa geografie e culture, con tè aromatizzati, bianchi, verdi e neri, dal gelsomino biologico con note floreali, fino a varietà più rare, come il Darjeeling ambrato, pregiato tè nero estivo con sentori di frutta matura e miele.

Con l’hotel e la città immersi nella fioritura della bella stagione, tra profumi floreali, oltre al tradizionalissimo infuso, si può optare per un signature cocktail a base di tè o un flute di bollicine, dando vita a una versione dell’afternoon tea fresca, da poter abbracciare anche nei pomeriggi primaverili. Tra le creazioni mixology pensate per The Art of Tea Time troviamo lo Smoked Spiked Tea, con Patrón Reposado Tequila, cordiale di tè Earl Grey, tè Lapsang Souchong, lime e bitter all’arancia, e lo Smoked 0° Tea, con Tequila Almave 0°, cordiale di tè Earl Grey, tè Lapsang Souchong, lime e bitter all’arancia.

Ad accompagnare la degustazione, una proposta gastronomica studiata per creare armonia tra tradizione e innovazione: dai grandi classici della pasticceria francese, come le madeleine, i canelé e gli choux al cioccolato, fino ai dolci iconici romani reinterpretati, come il maritozzo. Completano un’offerta costruita tra consistenze e contrasti gli immancabili elementi dell’afternoon tea inglese, dagli scones con clotted cream fino ai finger sandwiches. Il tutto ammirando le preziose opere della collezione d’arte del Rome Cavalieri, dall’imponente capolavoro veneziano di Giovan Battista Tiepolo ai rarissimi arazzi della serie “La storia dell’imperatore della Cina” della pregiata Manifattura Beauvais.

A rendere l’atmosfera ancora più educativa, dal mercoledì alla domenica, un’arpista accompagna dal vivo il momento, contribuendo a creare un ambiente elegante e sospeso nel tempo. Con The Art of Tea Time, il Rome Cavalieri si conferma tra gli indirizzi più distintivi della capitale, dove ospitalità, gusto e arte si incontrano in un equilibrio raffinato, dando vita a un rituale del tè contemporaneo, autentico e senza tempo.