Leone XIV e Macron, primo incontro al Vaticano: pace e crisi globali al centro del dialogo

Roma, 10 aprile 2026 – Mattinata intensa per Emmanuel Macron in visita ufficiale a Roma: il presidente francese si è recato in Vaticano per la prima udienza con Papa Leone XIV.

La prima udienza con il nuovo Pontefice

Macron è arrivato al Cortile di San Damaso poco dopo le dieci, insieme alla moglie Brigitte. Ad accoglierli monsignor Leonardo Sapienza, reggente della Casa pontificia, prima dell’incontro con il Papa nella Sala del Tronetto. Per Macron si trattava del quarto viaggio in Vaticano – i tre precedenti durante il pontificato di Francesco – ma del primo con il nuovo Pontefice.

Conflitti internazionali al centro dei colloqui

A seguire, il presidente si è recato in Segreteria di Stato, dove ha incontrato il cardinale Pietro Parolin e l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, responsabile dei rapporti con gli Stati. La nota ufficiale della Santa Sede descrive le relazioni bilaterali con la Francia come “buone” e indica nelle crisi internazionali in corso il tema principale dei colloqui, con la volontà condivisa di favorire “la convivenza pacifica attraverso il dialogo e il negoziato”.

La vigilia tra Sant’Egidio e il riserbo diplomatico

Il giorno precedente Macron aveva fatto tappa alla Comunità di Sant’Egidio, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, insieme al ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot. Al centro della visita, l’omaggio a Floribert Bwana Chui, giovane congolese beatificato nel giugno 2025, ucciso a Goma nel 2007 per essersi opposto alla distribuzione di alimenti avariati alla popolazione.

In un mondo segnato dai conflitti, Francia e Santa Sede rilanciano insieme la scommessa del dialogo. Il primo incontro con Leone XIV segna l’inizio di un asse che, nei prossimi mesi, potrebbe rivelarsi decisivo.