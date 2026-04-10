Leone XIV e Macron, primo incontro al Vaticano: pace e crisi globali al centro del dialogo
Irene Anania
- 2 Anime

Leone XIV e Macron, primo incontro al Vaticano: pace e crisi globali al centro del dialogo

Leone XIV e Macron, primo incontro al Vaticano: pace e crisi globali al centro del dialogo

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2 Anime - 10 Aprile 2026

di Irene Anania

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