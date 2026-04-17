Papa Leone XIV in Africa: un viaggio tra fede, diplomazia e contraddizioni
Carlos Lougourou
- 2 Anime

Papa Leone XIV in Africa: un viaggio tra fede, diplomazia e contraddizioni

Papa Leone XIV in Africa: un viaggio tra fede, diplomazia e contraddizioni

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2 Anime - 17 Aprile 2026

di Carlos Lougourou

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