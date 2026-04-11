Linea C, Roma scommette sulle stazioni museo nel cuore storico

Nel sottosuolo di Roma prende forma un nuovo capitolo della linea C della metropolitana, con due fermate destinate a cambiare il volto del trasporto pubblico e, insieme, a rafforzare un modello che negli ultimi anni ha raccolto attenzione e consenso. Si tratta delle stazioni Chiesa Nuova e Piazza Pia, progettate come vere e proprie stazioni-museo, sulla scia di quanto già realizzato lungo la stessa linea con risultati che hanno attirato milioni di visitatori oltre ai passeggeri abituali. Il progetto si inserisce nel prolungamento verso l’area nord-ovest della città, in un tratto particolarmente delicato dal punto di vista archeologico e urbanistico. I lavori, già avviati, procedono tra complessità tecniche e vincoli stringenti legati alla tutela del patrimonio storico. Ogni scavo porta alla luce reperti e strutture che impongono verifiche, adattamenti e in alcuni casi modifiche ai piani iniziali, con un inevitabile impatto sui tempi e sui costi dell’opera. Le nuove fermate saranno realizzate con l’obiettivo di integrare i ritrovamenti archeologici negli spazi della metropolitana. I reperti emersi durante gli scavi resteranno visibili al pubblico, diventando parte del percorso di accesso e transito. Un’impostazione che trasforma le stazioni in luoghi espositivi permanenti e che punta a coniugare mobilità e valorizzazione culturale, in una città dove ogni intervento nel sottosuolo si confronta con una stratificazione millenaria. Il precedente delle stazioni già aperte lungo la linea C ha rappresentato un banco di prova importante. Il modello delle cosiddette archeo-stazioni ha dimostrato di poter attrarre un pubblico ampio, contribuendo a ridefinire il ruolo delle infrastrutture urbane. Non più soltanto nodi di passaggio ma spazi capaci di raccontare la storia della città e di offrire un’esperienza diversa anche a chi utilizza quotidianamente il trasporto pubblico. Restano però le criticità legate alla realizzazione dei cantieri nel cuore del centro storico. Nell’area di Chiesa Nuova e lungo il tracciato previsto si registrano preoccupazioni tra residenti e commercianti per la durata dei lavori e per le conseguenze sulla viabilità e sulle attività economiche. I disagi legati alle recinzioni, alla riduzione degli spazi e all’aumento dei flussi di mezzi da cantiere si sommano ai timori per la sicurezza e per un possibile calo della clientela. Il cronoprogramma dell’opera guarda a una conclusione nel prossimo decennio, con l’obiettivo di completare un collegamento strategico tra diverse zone della città. La linea C, una volta terminata, dovrebbe rafforzare l’asse di trasporto tra periferie e centro, alleggerendo il traffico di superficie e offrendo un’alternativa più efficiente per gli spostamenti quotidiani. La sfida resta quella di portare a termine un’infrastruttura complessa senza compromettere l’equilibrio di un contesto urbano unico. Nel frattempo, sotto le strade di Roma, il cantiere continua a scavare e a restituire frammenti di passato destinati a diventare parte integrante della città di domani.