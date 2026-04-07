Pasqua e pasquetta al Maxxi aperture straordinarie e un biglietto speciale open “Maxxi replay”

Mostre d’arte e architettura, visite guidate e talk sulla fotografia di Paolo Di Paolo

Il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo resta aperto per tutto il weekend pasquale, domenica 5 e lunedì 6 aprile, con un programma di mostre, visite guidate e incontri.

Per l’occasione, il museo introduce anche una formula di ingresso speciale “MAXXI REPLAY” il biglietto d’ingresso sarà riutilizzabile per i successivi 15 giorni, consentendo ai visitatori di tornare tutte le volte che lo desiderano e approfondire con calma l’intera offerta espositiva.

Un’iniziativa pensata per incentivare una fruizione più ampia e consapevole del museo, che si conferma luogo di incontro e condivisione culturale anche nei giorni di festa.

A cominciare da Tragicomica. L’arte italiana dal secondo Novecento a oggi, a cura di Andrea Bellini e Francesco Stocchi, la grande mostra che propone una rilettura ampia e multidisciplinare della produzione culturale italiana, dal dopoguerra ad oggi, indagando la componente ironica, comica e autoironica attraversando arte visiva, cinema, teatro, letteratura e filosofia. In mostra circa 300 opere di oltre 130 artisti tra cui quelle di: Elena Bellantoni, Mirella Bentivoglio, Alighiero Boetti, Maurizio Cattelan, Gino De Dominicis, Lucio Fontana, Chiara Fumai, Silvia Giambrone, Valerio Nicolai e Paola Pivi.

Il foyer Carlo Scarpa ospita L’archivio della rivista segno. Attualità internazionali d’arte contemporanea, 1976 – 2026, a cura di Paolo Balmas, un focus dedicato all’archivio della rivista d’arte contemporanea, acquisito nel patrimonio del Museo, in occasione dei cinquant’anni dalla nascita.

Continua inoltre il successo di Franco Battiato. Un’altra vita, a cura di Giorgio Calcara con Grazia Cristina Battiato, mostra che celebra il genio umano e musicale del Maestro a cinque anni dalla sua scomparsa, restituendo il talento di un uomo che fu non solo musicista e cantautore, ma anche poeta, filosofo e intellettuale.

(* non incluso nella promozione MAXXI REPLAY)

In galleria KME è possibile visitare ancora, fino al 26 aprile, Roma nel Mondo a cura di Ricky Burdett, il primo grande progetto di urbanistica del Dipartimento Architettura e Design contemporaneo del MAXXI che mette a fuoco lo spazio e il ruolo che Roma occupa in relazione ad altre 17 città del mondo, attraverso dati, ricerche e analisi urbanistiche. La mostra è affiancata dal focus Luigi Pellegrin. Prefigurazioni per Roma, a cura di Sergio Bianchi e Angela Parente che racconta la visione e il pensiero dell’architetto (aperta fino al 19 aprile).

Ultimo fine settimana per BREATHE DISSOLVE RETURN, (Galleria 5 fino al 6 aprile) il cine-concerto dell’artista di fama internazionale William Kentridge e del compositore Philip Miller, a cura di Oscar Pizzo e Franco Laera; una produzione inedita che coinvolge il pubblico in un dialogo serrato tra musica e immagini in movimento intrecciando storia, politica e immaginazione. (* non incluso nella promozione MAXXI REPLAY)



In galleria 4 si può ancora attraversare il nuovo allestimento della collezione del museo, Collezione MAXXI: The Large Glass a cura di Alex Da Corte che offre un percorso rinnovato tra opere e linguaggi dell’arte del XXI secolo. Mentre in videogallery è possibile partecipare al processo artistico di MILAN UNIT, opera-archivio che riunisce in un’unica grande installazione l’intera produzione fotografica e documentaria realizzata da Ramak Fazel tra il 1994 e il 2009, anni in cui si è immerso nella scena del design e dell’architettura italiana.

Tra una visita e l’altra è possibile anche fruire nella hall dei nuovi arredi interattivi dello studio TAKK, fondato da Mireia Luzárraga e Alejandro Muiño, realizzati per il MAXXI grazie alla seconda edizione di ENTRATE, il programma pluriennale del Museo a cura di Martina Muzi che ogni anno invita un designer a dialogare con lo spazio di accoglienza.

L’offerta del fine settimana si completa con le visite guidate: sabato 4 aprile alle ore 16:30 quella della mostra Roma nel Mondo, domenica 5 aprile alle ore 11:30 quella di Franco Battiato. Un’altra vita e lunedì 6 aprile alle 11:30 la visita della Collezione MAXXI: The Large Glass.

Subito dopo le festività pasquali, il programma del MAXXI riprende con il talk Paolo Di Paolo. Il fotografo ritrovato, martedì 7 aprile alle ore 18:00 (auditorium del MAXXI, ingresso libero fino a esaurimento posti). L’incontro è dedicato alla figura di Paolo Di Paolo a partire da due volumi che ne raccontano il percorso umano e professionale: Qualcosa dovrà succedere, romanzo biografico firmato dalla figlia Silvia Di Paolo, e il catalogo Paolo Di Paolo. Fotografie ritrovate, edito da Marsilio Arte e Archivio Paolo Di Paolo, a cura di Giovanna Calvenzi e della stessa Silvia Di Paolo. Intervengono le autrici, in dialogo con il giornalista e scrittore Malcom Pagani. Introducono Francesco Stocchi, Direttore Artistico MAXXI, e Luca De Michelis, CEO di Marsilio Editori.

*Sono esclusi dall’offerta del biglietto MAXXI REPLAY la mostra di Franco Battiato, un’altra vita e BREATHE DISSOLVE RETURN, (Galleria 5 fino al 6 aprile) il cine-concerto dell’artista di fama internazionale William Kentridge e del compositore Philip Miller, a cura di Oscar Pizzo e Franco