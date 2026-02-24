Diventare adulti (forse): Luca Ravenna porta “Flamingo” a Roma

Crescere significa accorgersi che, all’improvviso, sei rimasto l’unico senza figli nel gruppo di amici. È da qui che parte Flamingo, il nuovo spettacolo di Luca Ravenna, in tour nei principali teatri italiani dal gennaio 2026 e in arrivo anche nella Capitale. Dopo il successo di Red Sox, che ha collezionato 75mila spettatori e più di 50 sold-out tra Italia ed estero, Ravenna torna con uno show che segna un’evoluzione nel suo percorso: più maturo, più surreale, capace di trasformare l’ansia del tempo che passa in un racconto comico stratificato.

Lo stesso comico lo descrive come un film di Nolan sotto acidi, un’immagine che rende bene la cifra dello spettacolo: salti temporali, ricordi che si sovrappongono, riflessioni che partono dall’esperienza personale per allargarsi ad una dimensione generazionale. Al centro c’è l’incombere dell’età adulta e di tutte le responsabilità che si porta dietro. Ravenna osserva i suoi amici diventare genitori mentre lui si ritrova a interpretare il ruolo dello “zio” —una figura di confine, complice e spettatore insieme, abbastanza grande da dare consigli ma non del tutto pronto a rinunciare alla propria adolescenza emotiva.

Flamingo alterna momenti di storytelling intimo a passaggi più visionari, in cui la realtà quotidiana (case improbabili, ambizioni artistiche mancate, famiglie divise dalla politica) si deforma fino a diventare quasi onirica. La dimensione autobiografica si intreccia così con un’ironia capace di fotografare le contraddizioni di un’intera generazione sospesa tra il desiderio di stabilità e la paura di crescere davvero. Non si tratta soltanto di una sequenza di battute, ma di un vero e proprio percorso narrativo che costruisce ritmo e significato scena dopo scena.

Prodotto da Live Nation, il tour iniziato a gennaio toccherà i principali teatri italiani portando sul palco uno spettacolo che ha già raccolto recensioni positive per la sua capacità di coniugare ironia e profondità. L’arrivo di Flamingo promette una serata in cui la risata diventa strumento di consapevolezza, perché il tempo passa per tutti ma raccontarlo con lucidità e sarcasmo può renderlo, se non più leggero, almeno condiviso.

E, in fondo, c’è qualcosa di profondamente romano nell’ironia di Luca Ravenna: il suo modo di osservare la realtà con un misto di disincanto e tenerezza, trasformando le nevrosi quotidiane in materia da palcoscenico.