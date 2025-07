Sviluppo Lazio: il motore della crescita economica e sociale della Regione Lazio

Sviluppo Lazio nasce nel 1999 come strumento operativo della Regione Lazio per attuare la programmazione economica e territoriale regionale. Da oltre due decenni rappresenta un tassello strategico per lo sviluppo delle infrastrutture regionali e delle attività produttive, contribuendo al rafforzamento del tessuto economico locale e alla crescita dell’occupazione. L’azione di Sviluppo Lazio è orientata a favorire il progresso economico e sociale del territorio, con interventi mirati e innovativi.

Nel tempo, Sviluppo Lazio ha assunto un ruolo centrale nella promozione della cultura d’impresa e nello sviluppo territoriale. L’ente sostiene attivamente progetti d’investimento in infrastrutture, anche attraverso partnership tra soggetti pubblici e privati. Un altro pilastro della sua attività è il reperimento e la gestione ottimale di risorse finanziarie provenienti da fondi comunitari, nazionali e privati, con l’obiettivo di favorire l’internazionalizzazione del sistema economico regionale e gli scambi commerciali con l’estero.

Il contributo di Sviluppo Lazio alla crescita socioeconomica del territorio si esprime anche attraverso studi, ricerche e analisi che offrono supporto strategico alla Regione Lazio e agli altri attori dello sviluppo. Queste attività rafforzano la capacità della Regione di intervenire in modo efficace per sostenere le imprese e le comunità locali.

Gli interventi a favore delle imprese

Tra il 2006 e il 2009 Sviluppo Lazio ha erogato quasi 200 milioni di euro a sostegno delle imprese laziali. Nel solo 2009, l’impegno della società ha raggiunto quasi 70 milioni di euro, a testimonianza della forte volontà di supportare le piccole e medie imprese (PMI) del territorio in un periodo complesso per l’economia.

Uno degli strumenti più rilevanti attivati in quegli anni è stato il Fondo rotativo per il credito agevolato, con una dotazione complessiva di 240 milioni di euro, di cui 120 milioni messi a disposizione da Sviluppo Lazio e altri 120 milioni da Banca Impresa Lazio. Il bando, chiuso nel dicembre 2009, ha registrato 672 domande, che hanno esaurito completamente le risorse disponibili.

Nel 2009 sono stati inoltre lanciati sette bandi mirati a rafforzare la competitività di specifici settori dell’economia regionale, come l’audiovisivo, la ceramica e la carta, senza dimenticare gli investimenti per l’efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile.

Proprio sul fronte della tutela ambientale, Sviluppo Lazio ha stanziato oltre 2 milioni di euro per agevolazioni destinate alla rottamazione di elettrodomestici, all’acquisto di veicoli elettrici nei comuni di Roma e Frosinone e alla realizzazione di impianti solari.

La fusione e la nascita di Lazio Innova

Nel 2015 Sviluppo Lazio è stata acquisita da Lazio Innova, una nuova società in house della Regione Lazio nata dalla fusione di cinque realtà operative regionali: oltre a Sviluppo Lazio, vi hanno infatti confluito Filas, BIC Lazio, Unionfidi Lazio e Capitale Lazio. Questa fusione, avviata con la legge regionale n. 10 del 2013 e completata il 1° gennaio 2015, aveva l’obiettivo di razionalizzare le funzioni di sostegno all’economia regionale, migliorare l’efficienza e ridurre i costi.

Lazio Innova rappresenta oggi l’unico soggetto regionale dedicato alla promozione dello sviluppo economico, dell’innovazione e della competitività del territorio, continuando e ampliando le missioni di Sviluppo Lazio.

La nuova amministrazione di Lazio Innova è guidata da:

Francesco Marcolini, presidente del consiglio di amministrazione.

presidente del consiglio di amministrazione. Andrea Ciampalini, direttore generale.

Il futuro al servizio dello sviluppo

Anche oggi Lazio Innova, erede delle competenze e delle attività di Sviluppo Lazio, continua a supportare le imprese e gli operatori economici del territorio attraverso bandi, strumenti finanziari e servizi dedicati. Il portale di Lazio Innova rappresenta un punto di accesso essenziale per imprenditori, startup e PMI che cercano informazioni, opportunità e strumenti per crescere.