Presentati alla Luiss i progetti finali degli Z-Labs del corso di laurea magistrale in Law, Digital Innovation and Sustainability

Giovedì 8 maggio 2025, presso l’Università Luiss Guido Carli, si è tenuta la presentazione dei quattro progetti finali sviluppati dagli studenti del secondo anno del corso di laurea magistrale in Law, Digital Innovation and Sustainability (LDIS). I progetti sono il frutto del lavoro svolto all’interno degli Z-Labs, un format originale che rappresenta uno dei punti di forza del programma.

Il corso si basa sui principi dell’enquiry-based education, supportando gli studenti nel lavoro con docenti, ricercatori, istituzioni pubbliche e aziende. Questo approccio offre loro l’opportunità di confrontarsi con le sfide e le dinamiche degli ambienti di lavoro contemporanei, trasformando il concetto di formazione sul lavoro in lavoro nella formazione.

Lavoro in team e innovazione concreta

Gli studenti hanno lavorato in team composti dai 3 ai 9 partecipanti, affiancati da mentor esperti, per sviluppare soluzioni mission-oriented a sfide proposte. Le attività si sono svolte con ritmo intenso: esplorazione di scenari futuri, visioni trasformative, raccolta e analisi di dati, interviste, feedback e co-progettazione. I progetti finali sono stati poi presentati a una giuria di esperti: i più promettenti potranno evolversi in progetti pilota per aziende o dare origine a startup.

Le categorie dei progetti

I progetti si sono inseriti in tre macro-aree:

Il futuro delle città e della mobilità;

Il futuro dell’energia e dell’industria;

Il futuro del pianeta e del benessere

L’obiettivo è proporre soluzioni sistemiche e orizzontali, basate su un approccio multi-attore e sull’innovazione intersettoriale.

I progetti presentati

1. Waste2Energy GreenPlant

Una startup ambientale che propone la trasformazione dei rifiuti in energia. Il team ha illustrato la soluzione tecnica, la strategia di marketing e il piano finanziario.

2. Hydrosoy

Un progetto incentrato su una vertical farm basata su coltivazione idroponica, pensato per contribuire alla transizione climatica.

3. FREEBATT

Una batteria innovativa sviluppata senza l’utilizzo di litio, per un’energia più sostenibile e sicura.

4. Ecolibris

Una app per la mobilità urbana pensata per gli utenti della città di Roma, sviluppata con l’uso di un modello di intelligenza artificiale, orientata a ottimizzare gli spostamenti sostenibili.

Il corso di laurea e gli Z-Labs

Il corso di laurea magistrale in Law, Digital Innovation and Sustainability forma esperti in grado di affrontare le transizioni digitali ed ecologiche, grazie a una solida preparazione giuridica, integrata da competenze interdisciplinari, manageriali e tecniche, basate sia sulle scienze sociali che su quelle tecnologiche.

Gli Z-Labs, rivolti agli studenti del secondo anno, mirano a sviluppare competenze da applicare nelle tesi empiriche e sperimentali, rafforzando il legame tra università e mondo del lavoro.

Il percorso formativo fornisce una visione completa della catena del valore dell’innovazione tecnologica: dalla scoperta delle tecnologie, alla tutela della proprietà intellettuale, fino al marketing, alla licenza e allo sviluppo del prodotto.