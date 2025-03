Sabato 8 marzo, alle ore 10, presso lo Spazio Field di Palazzo Brancaccio (Roma, via Merulana 248), si svolgerà l’evento “La lunga lotta delle donne: custodire una storia, costruire il futuro”, promosso dalla Regione Lazio per celebrare la Giornata internazionale delle donne. L’evento vedrà la presenza di donne di successo, provenienti dal mondo delle professioni, della cultura e della politica, che racconteranno le loro storie.

Saranno presenti: il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca; l’assessore a Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre; Simonetta Matone, deputato e componente della commissione Giustizia; Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità. Interverranno: Anna Fagotti, professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore UOC di Ginecologia oncologica; Mariastella Giorlandino, presidente Fondazione Artemisia; Donatella Possemato, presidente Impresa per la Vita; Anna Mazzamauro, attrice; Cinzia Tani, scrittrice; Laura Nobile; sartoria Tirelli Trappetti Costumi dal 1964; Annalisa Minetti, cantautrice e atleta paralimpica; Angela Saraiello, agente della Polizia di Stato; Beatrice Venezi, direttore d’orchestra.

L’8 marzo non è solo una giornata di celebrazione, ma un momento di riflessione sul lungo cammino delle donne verso l’uguaglianza e la piena autodeterminazione. È un’occasione per riconoscere i traguardi raggiunti, ma anche per prendere coscienza delle sfide ancora aperte: dalla disparità salariale alla sotto-rappresentazione in ruoli decisionali, dalla conciliazione tra vita e lavoro fino alla lotta contro ogni forma di violenza. Celebrare questa giornata significa riaffermare con forza il nostro impegno per costruire un futuro libero da discriminazioni, in cui ogni donna possa esprimere il proprio talento, le proprie idee e la propria visione senza ostacoli.

Creare una società più equa passa attraverso il confronto tra esperienze diverse, il dialogo tra generazioni e la costruzione di reti di sostegno tra donne di ogni ambito professionale. È nella condivisione di competenze, prospettive e battaglie comuni che si genera un cambiamento reale. Sostenersi a vicenda, promuovere la cultura del rispetto e della parità, abbattere pregiudizi e stereotipi: queste sono le basi per un futuro più giusto, in cui le donne non solo abbiano spazio, ma siano protagoniste del cambiamento.

L’appuntamento sarà moderato da Giancarla Rondinelli, giornalista Rai Tg1.

Prevista un’esibizione musicale dal vivo.

Per partecipare chiamare il numero +393384914423 oppure inviare una mail a: assessore.baldassarre@regione.lazio.it