La Biblioteca Apostolica Vaticana inaugura la mostra «En route»

La Biblioteca Apostolica Vaticana inaugura oggi la mostra «En route», sesta ed eccezionale tappa del percorso di dialogo tra il proprio patrimonio e l’arte contemporanea, avviato nel 2021. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Maison Dior e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Sparkle e Fondazione ANAWIM. In occasione delle celebrazioni giubilari del 2025, la Biblioteca declina il tema «Pellegrini di speranza» nella chiave colta e laica che le è propria, intessendo una riflessione sul tema del viaggio. Perno

dell’intera esposizione è divenuto infatti il recente ritrovamento di un fondo proveniente dall’eredità

del diplomatico ed erudito Cesare Poma (1862-1932). Si tratta della collezione Poma.Periodici, una straordinaria raccolta di circa 1.200 giornali, provenienti dalle località e stampati nelle lingue più remote dei cinque continenti.

Da questo fondo emergono, oltre alla vicenda biografica e culturale del diplomatico, anche quella di un bizzarro periodico, intitolato En route, che due giornalisti francesi, Lucien Leroy e Henri Papillaud, pubblicarono durante il loro viaggio intorno al mondo tra 1895 e 1897, per finanziare la loro impresa e raccontare i luoghi visitati. A fianco di queste avventure, tutte maschili, sono state poste le storie di alcune donne che, in piena età vittoriana, vincendo gli stereotipi culturali del tempo, partirono sole alla volta del loro particolare tour du monde: giornalistico, politico, culturale, archeologico o propagandistico.

Gli ospiti

Lorenzo Jovanotti Cherubini inaugura il percorso espositivo, accogliendo il visitatore nel caleidoscopio della sua anima di cantautore e di globe-trotter, mostrando gli strumenti dei suoi viaggi e del suo far musica, i libri che lo hanno più ispirato, i propri disegni e una sorta di diario di bordo, realizzato espressamente per questa esposizione e accostato a una inedita traccia sonora. «A La Habana ho trovato la Roma dei primi anni ’70 dove sono stato bambino, quei pomeriggi troppo azzurri e lunghi, le poche macchine, la gente che ripara le cose prima di comprarne di nuove. Mi è sembrato di inciampare di colpo in sporgenze del terreno e di accorgermi che si trattava delle mie radici, che si erano trapiantate», queste le parole di Lorenzo Jovanotti per descrivere una delle sue innumerevoli avventure.

A Kristjana S Williams, illustratrice e graphic artist d’origine islandese, è stata invece affidata la narrazione-trasfigurazione dei viaggi di Poma e dei redattori di En route, cui ha infuso tutta la sua vena simbolica e di sognante poesia. «È stato un onore incredibile essere chiamata a far parte di questa mostra con partner creativi così stimolanti. Avere accesso agli archivi della Biblioteca Vaticana è stata un’esperienza straordinaria e mi ha fornito molte fonti d’ispirazione per il mio lavoro. I documenti storici offrono una visione affascinante del modo in cui gli esseri umani hanno vissuto e visto il mondo nel corso di molte generazioni, ed è un privilegio poter incorporare le storie di questi viaggiatori e pionieri nelle mie opere d’arte», così l’artista Kristjana Williams ci racconta la sua esperienza.