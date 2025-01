Il Giubileo della Comunicazione, dal 24 al 26 gennaio

Dal 24 al 26 gennaio si terrà il primo dei 36 grandi eventi dell’Anno giubilare, il Giubileo dedicato al mondo della comunicazione. L’evento prende avvio una serie di eventi focalizzati su diversi aspetti della società.

L’interesse della Chiesa per l’Uomo, nella sua totalità e nelle sue dinamiche sociali, si riflette nelle parole di Papa Francesco, che invita a un canto di speranza che necessiti della partecipazione collettiva dell’intera società. Un’armonia di voci alla quale tutti gli esseri umani devono contribuire. Il mondo della comunicazione ha il compito di dar voce a tutti i gruppi umani e, al contempo, di diffondere messaggi di solidarietà, amore e speranza.



Il Giubileo 2025 costituisce un evento di significativa importanza per la comunità cattolica e oltre. Questo appuntamento, che si celebra ogni 25 anni, offre ai fedeli l’occasione di rinnovare la loro fede e alla Chiesa di affrontare temi di rilevanza mondiale.

Gli eventi da non perdere

Il programma del Giubileo del Mondo della Comunicazione è abbastanza fitto e offre una serie di incontri e workshop fino alla celebrazione finale. Venerdì 24 gennaio: è prevista l’accoglienza nella Basilica di San Giovanni in Laterano e la messa per la festa del santo patrono. Durante la giornata di sabato 25 gennaio ci sarà, invece, il pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro, un incontro dal titolo “In dialogo con Maria Ressa e Colum McCann”, un’esibizione musicale e l’incontro con Papa Francesco. Inoltre, nel pomeriggio ci saranno diversi incontri in varie sedi, con il programma “Dialoghi con la città”: meeting di carattere culturale e spirituale che si svolgeranno contemporaneamente in vari luoghi della città. Fino ad arrivare a domenica 26 gennaio, con la messa presieduta da Papa Francesco.

Come partecipare

Gli eventi sono aperti a tutti i professionisti del settore della comunicazione. Gli interessati possono registrarsi online attraverso il sito ufficiale dell’evento. Per quanto riguarda gli incontri che si terranno in città, invece, bisognerà consultare il programma, dato che alcuni eventi saranno a numero chiuso o su invito.

Da giovedì 23 gennaio 2025, dalle ore 7.00 alle ore 19.00 unicamente presso l’InfoPoint di via della Conciliazione 7, sarà necessario per tutti i partecipanti ritirare il Pass, indispensabile per l’ingresso alle attività del sabato 25 gennaio in Vaticano, e il biglietto per partecipare alla Celebrazione eucaristica di Domenica 26 gennaio nella Basilica di San Pietro.