Hyundai conferma il proprio impegno per il Padiglione coreano alla Biennale di Venezia: la partnership con Arts Council Korea si estende fino al 2034
Irene Anania
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Hyundai conferma il proprio impegno per il Padiglione coreano alla Biennale di Venezia: la partnership con Arts Council Korea si estende fino al 2034

Hyundai conferma il proprio impegno per il Padiglione coreano alla Biennale di Venezia: la partnership con Arts Council Korea si estende fino al 2034

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Rubriche - 6 Maggio 2026

di Irene Anania

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