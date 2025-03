La fragola: un frutto che risveglia i sensi.

È arrivata la stagione della fragole, simbolo di fertilità e abbondanza, ma non solo. Questo frutto è spesso presente nei dessert in occasioni conviviali, dove simboleggia l’amicizia. Esistono molte varietà, come quelle di maggio, le fragole di bosco e quelle coltivate in serra. I diversi tipi differiscono per la forma, il colore e il sapore. Le fragole di bosco, più piccole, hanno un sapore più intenso rispetto alle quelle coltivate.

In questo frutto dalle molteplici virtù è presente l’antocianina, un elisir di bellezza che, oltre a conferirne il colore rosso vivo, aiuta a combattere l’invecchiamento cellulare. Il contenuto di vitamina C e vitamina A, insieme alla presenza di antiossidanti, dona alla pelle proprietà idradanti, lenitive e rigeneranti. E’ per questo che le fragole trovano impiego non soltanto in ambito culinario, ma anche cosmetico, dove vengono utilizzate nella cura del corpo sotto forma di maschere di bellezza e scrub.

Un frutto multisensoriale

La fragola è anche un frutto multisensoriale, perchè può risvegliare i nostri sensi. La vista del suo tipico colore rosso intenso e la forma che ricorda un cuore, evocano sentimenti di gioia e amore, mentre il profumo gradevole dona un effetto di benessere. La morbidezza la rende particolarmente palatabile mentre il suo sapore, che varia tra il dolce e l’acido a seconda del grado di maturazione, rappresenta il giusto mix che appaga il gusto anche di chi non ama il sapore dolce intenso.

Studi recenti hanno evidenziato che il consumo di fragole migliora anche l’umore e riduce lo stress . In cucina, sono molto versatili e si prestano a molte preparazioni dolci e salate; possono essere gustate come dessert con l’aggiunta di panna, in macedonia, sotto forma di confettura, in insalata oppure, più

semplicemente mangiate intere senza l’aggiunta di altri ingredienti. Di seguito, una ricetta che rappresenta un’alternativa alle più comuni preparazioni: fragole in insalata. Dopo aver tagliato a fettine le fragole, unire della rucola e delle noci precedentemente tritate, condire con aceto balsamico e un pizzico di sale. Se gradite, potete aggiungere anche delle scaglie di grana.