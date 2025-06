Le 5 mete più gettonate per le vacanze in Italia nel 2025: tra tradizione e innovazione, natura e sostenibilità

L’estate 2025 preannuncia una stagione turistica da record per l’Italia: secondo le stime si prevede l’arrivo di circa 27 milioni di turisti, con una crescita del 17,9% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un numero che conferma il nostro Paese tra le destinazioni più ambite al mondo, posizionandosi al secondo posto, dietro solo la Spagna.

Negli ultimi anni l’offerta turistica italiana si sta facendo sempre più diversificata, puntando sulla qualità dell’esperienza e sulla sostenibilità, in un mix che include sia le tradizionali località balneari sia mete più inusuali, che si stanno facendo largo tra gli amanti del turismo eco-consapevole.

In testa alla classifica delle mete più gettonate per l’estate 2025, a trainare la filiera turistica nel Belpaese, ci sono:

Sardegna



La Sardegna si conferma la regina delle vacanze italiane, con la sua costa mozzafiato e acque da sogno che attirano milioni di turisti ogni anno.

Sicilia



La Sicilia, terra di storia, cultura e bellezze naturali, è destinata ad attrarre sempre più turisti.

Anche il New York Times, nell’annuale classifica che indica le 52 mete per l’estate, consiglia di non perdere il Sicily Divide, un itinerario cicloturistico ideato durante la pandemia. Il percorso inizia dalle saline di Trapani e raggiunge il Belice, distrutto dal terremoto nel 1968 e il Cretto di Burri, la più grande opera di land art italiana. Si arriva poi a Enna e sulla costa jonica di Catania passando per l’Etna.

Puglia



Un’altra regione che non smette di conquistare il cuore dei viaggiatori è la Puglia, dove spiagge e tradizioni enogastronomiche sono un connubio che incanta ogni anno visitatori italiani e internazionali.





Dolomiti



Per chi preferisce la montagna, le Dolomiti sono tra le destinazioni più gettonate. Le vette sono meta ideale per gli amanti del trekking e degli sport all’aria aperta. Anche le Dolomiti sono finite nel mirino del New York Times, che si sofferma sul circuito escursionistico di 105 miglia, il cosiddetto Cammino Retico.





Toscana



La Maremma toscana è la meta perfetta per chi cerca una vacanza esclusiva tra natura e borghi affascinanti.





L’estate 2025 non è solo l’anno dei numeri record per il turismo, ma anche un anno cruciale per il turismo sostenibile. Viaggiare con maggiore consapevolezza, scegliere destinazioni che promuovono l’equilibrio tra natura, cultura e sviluppo economico delle comunità locali è diventato una priorità per i turisti più sensibili all’ambiente. In Italia, il Lago di Garda, con le sue piste ciclabili e la mobilità verde, e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con il trekking slow e il rispetto per la fauna locale, sono solo alcune delle tante destinazioni che offrono esperienze sostenibili.

Al boom delle prenotazioni, si contrappone l’altra faccia della medaglia di questo nuovo millennio: l’Italia deve fare i conti con i problemi legati all’overtourism, il fenomeno che vede l’afflusso massiccio di visitatori in destinazioni già molto popolari, come Venezia, Roma e Firenze. L’affollamento rischia di compromettere la qualità dell’esperienza turistica, perciò è fondamentale imparare a promuovere il turismo in località meno note ma altrettanto affascinanti, come il Cilento o il Molise, che offrono bellezze naturali e storiche senza la pressione delle folle.

L’estate 2025 quindi si prospetta come una stagione turistica entusiasmante per l’Italia, dove la crescita dei flussi turistici va di pari passo con un crescente impegno verso la sostenibilità, ma attenzione ai fenomeni social che rischiano di rovinare la tanto desiderata settimana di vacanza trasformandola in un bagno di folla. Solo attraverso scelte consapevoli, che privilegiano la sostenibilità e la valorizzazione delle destinazioni meno conosciute, l’Italia riuscirà a preservare il suo patrimonio naturale e culturale per le generazioni future, offrendo esperienze di viaggio che non siano solo memorabili, ma anche rispettose dell’ambiente e delle comunità locali.