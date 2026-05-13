I Giacobini Neri di C.L.R. James

Esistono libri che raccontano la storia ed altri che sembrano costringerla a cambiare prospettiva. I Giacobini Neri di Cyril Lionel Robert James ed edito da Tangerin appartiene decisamente alla seconda categoria.

Pubblicato nel 1938, il volume ricostruisce la rivoluzione haitiana guidata da Toussaint Louverture, Spartaco tardivo e antesignano Che Guevara, e la nascita della prima repubblica creola indipendente della storia moderna, ma il suo significato va molto oltre la semplice narrazione di un evento spesso relegato ai margini della storiografia occidentale.

Il merito principale di James consiste nell’aver sottratto la rivoluzione di Haiti alla dimensione esotica e locale in cui era stata confinata per oltre un secolo, reinserendola nel cuore stesso della modernità politica.

La rivolta degli schiavi di Saint-Domingue (nome coloniale di Haiti) non viene qui presentata come mera parentesi del colonialismo francese, bensì come uno dei grandi eventi rivoluzionari paralleli alla Rivoluzione francese.

Mentre a Parigi si proclamavano i diritti universali dell’uomo, infatti, centinaia di migliaia di schiavi continuavano a produrre ricchezza per i padroni francesi nelle piantagioni caraibiche.

La Francia rivoluzionaria, pur immaginandosi avanguardia della libertà universale, dipendeva in parte economicamente da una colonia nella quale la libertà non era concessa.

Da questo punto di vista I Giacobini Neri è anche un libro sulla fragilità delle ideologie quando vengono messe alla prova dagli interessi materiali.

Nel libro gli schiavi haitiani non appaiono come masse passive travolte dagli eventi europei, ma come soggetti politici autonomi, in grado di comprendere e applicare i valori rivoluzionari alla pari degli stessi rivoluzionari francesi.

In questo senso, è emblematico il rimando, vero o mitizzato, all’esercito ribelle haitiano che cantò la Marsigliese contro le truppe coloniali francesi inviate dal Direttorio a sedare la rivolta.

Toussaint Louverture emerge così come una figura quasi tragica. Ex schiavo, imprenditore agricolo, generale, stratega ed infine governatore, James lo descrive con ammirazione evidente, ma senza trasformarlo in un eroe privo di contraddizioni.

La grandezza narrativa del libro sta anche nella capacità di James di alternare analisi economica, tensione politica e costruzione drammatica. Pur essendo un’opera storica, I Giacobini Neri possiede spesso il ritmo di un romanzo politico. Battaglie, intrighi diplomatici, rivolte, tradimenti e cambiamenti improvvisi di alleanze vengono raccontati con una prosa tesa, quasi teatrale, probabilmente influenzata anche dall’esperienza letteraria e giornalistica dell’autore.

Non è un caso che James, marxista eterodosso e intellettuale anticoloniale originario di Trinidad, espulso dagli Stati Uniti nel 1953 durante il Maccartismo, guardi alla rivoluzione haitiana come a un laboratorio della modernità.

Per lui Haiti anticipa dinamiche che segneranno il Novecento, dalla lotta anticoloniale, agli squilibri etnici all’interno del capitalismo globale, al rapporto ambiguo tra universalismo occidentale e dominio imperiale.

Naturalmente il testo risente anche del periodo storico in cui è stato scritto. Alcune interpretazioni appaiono fortemente influenzate dalla lettura marxista della storia e dalla centralità attribuita alle dinamiche di classe. In certi passaggi James, tende a costruire figure storiche molto compatte e simboliche, sacrificando talvolta la complessità sociale della colonia.

Eppure proprio questa tensione ideologica contribuisce alla forza del libro. I Giacobini Neri non finge neutralità. È un’opera apertamente politica, scritta da un autore che vede nella rivoluzione haitiana non soltanto un evento storico, ma una frattura decisiva nell’ordine del mondo.

Forse è anche per questo che il libro continua a esercitare un’influenza enorme ben oltre l’ambito accademico. Leggerlo oggi significa confrontarsi con una domanda che resta profondamente irrisolta: quanto delle promesse universali della modernità occidentale sia stato davvero pensato per tutti, e quanto invece dipendesse dall’esistenza di uomini e popoli esclusi da quella stessa universalità?

James non offre una risposta definitiva. Ma mostra con straordinaria lucidità il momento in cui gli esclusi decisero di prendersela da soli.