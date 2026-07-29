Arriva finalmente in Italia, grazie a Keller Editore e alla cura di Roberta Gado e Riccardo Cravero, un romanzo inquietante quanto acclamato dalla narrativa tedesca del secondo Novecento: Io, di Wolfgang Hilbig, pubblicato in originale nel 1993 con il titolo Ich. A più di trent’anni dalla caduta del Muro, la sua riflessione su sorveglianza, complicità e scrittura parla ancora direttamente al presente. Si tratta dell’affresco della cupa Berlino Est sotto il punto di vista di un agente del DDR. Dai toni noir che attraversano la città, o almeno la parte confinata, in una storia di spionaggio. Il protagonista, sotto il nome segreto di Cambert, ha il compito di pedinare uno scrittore misterioso e di addentrarsi nei suoi circoli.

Nello spionaggio labirintico di Ich

Il protagonista “Cambert”, viene inviato a Berlino Est fatiscente per infiltrarsi nella “scena” dei circoli letterari. Luoghi ipoteticamente sovversivi, sospettati di dissenso, e in particolare per pedinare uno scrittore anomalo: non pubblica, non parla e sembra quasi non esistere. Ma l’indagine si rovescia presto in un vertiginoso viaggio interiore: più Cambert scava nella vita altrui, più smarrisce la propria, fino a non distinguere più il sorvegliante dal sorvegliato, l’osservatore dall’osservato.

Nel romanzo sono lunghe sequenze di cantine umide, cunicoli sotterranei e corridoi che portano solo a vicoli ciechi. Una Berlino quasi distopica alla 1984 di George Orwell, un labirinto fisico e mentale insieme. La forza del romanzo sta proprio in questa ansiogena, dove il controllo si trasforma in allucinazione e la sorveglianza in ossessione pura: una prosa densa e ipnotica, capace di alternare lucidità quasi kafkiana a squarci onirici, in un flusso di coscienza che imita la disgregazione stessa del protagonista che ascende nella paranoia.

Wolfgang Hilbig, una biografia

Hilbig, nato nel 1941 a Meuselwitz, in Turingia, e morto a Berlino nel 2007, ha vissuto sulla propria pelle la condizione dello scrittore ai margini della Repubblica Democratica Tedesca: operaio in fabbrica, poeta pubblicato clandestinamente a Ovest, sorvegliato dal regime che pretendeva di controllare ogni parola.

È da questa biografia che nasce Io, definito dallo stesso autore un “esperimento mentale”: la storia di un informatore non ufficiale della Stasi, altro rispetto a Hilbig ma a lui simile, che accetta di collaborare con la polizia segreta nella speranza di ottenere il permesso di trasferirsi a Ovest e scrivere finalmente libero.