Luciano Floridi non è un profeta ma un pioniere

«Che cos’è la filosofia dell’informazione?» Una domanda che rimbomba come un eco, capace di aprire una voragine sotto i nostri piedi. Luciano Floridi, in Filosofia dell’Informazione (Raffaello Cortina, 2009), non si limita a rispondere: ci trascina dentro quella voragine, mostrandoci un mondo fatto di connessioni, dati e algoritmi, dove l’essere si dissolve nella trama di un’infosfera che è insieme prigione e promessa di liberazione.

L’essenza dell’informazione: una nuova ontologia

Per Floridi, la realtà non è fatta di sostanze materiali o idee astratte, ma di dati strutturati. Questa prospettiva introduce un cambiamento radicale nella nostra concezione dell’essere. Il termine “infosfera” descrive l’ecosistema globale dell’informazione, che include tanto gli ambienti digitali quanto quelli analogici. Viviamo in un mondo in cui l’informazione è ubiqua e imprescindibile, un elemento che condiziona ogni aspetto dell’esistenza.

La filosofia tradizionale, che separa soggetto e oggetto, appare insufficiente per comprendere questo nuovo scenario. Floridi propone un’ontologia relazionale, in cui l’essere è definito dalle connessioni e dagli scambi di dati. Questa intuizione si allinea con le scoperte della fisica contemporanea e della biologia, che enfatizzano l’interdipendenza piuttosto che l’autonomia delle entità.

L’interdisciplinarietà di Luciano Floridi

Floridi costruisce il suo pensiero attraverso il dialogo tra diverse discipline. La teoria dell’informazione di Shannon, la cibernetica di Wiener e i recenti sviluppi nell’intelligenza artificiale offrono gli strumenti per interpretare il mondo. La filosofia dell’informazione non si limita a osservare queste innovazioni, ma le integra in una visione unitaria, creando un linguaggio comune tra le scienze naturali, le scienze sociali e la filosofia.

Un esempio chiave è l’idea di “data-centric ontology”, che ridefinisce il rapporto tra conoscenza e realtà. L’informazione non è solo un mezzo per rappresentare il mondo, ma è il fondamento stesso del mondo. Questo concetto ha implicazioni profonde per settori come l’etica, l’epistemologia e la politica.

L’etica dell’infosfera

Se l’infosfera è il nostro nuovo ambiente naturale, allora la sostenibilità informazionale diventa una priorità etica. Floridi introduce il concetto di “macroetica”, una prospettiva globale che considera l’impatto delle nostre azioni sull’intero ecosistema informazionale. Questo approccio supera le tradizionali divisioni tra etica individuale e sociale, invitandoci a pensare in termini di responsabilità collettiva.

La questione della privacy, ad esempio, non è solo una questione di diritti individuali, ma una componente essenziale per mantenere l’equilibrio dell’infosfera. Allo stesso modo, la gestione dei dati personali e l’uso dell’intelligenza artificiale richiedono un approccio che bilanci innovazione tecnologica e tutela dei valori umani fondamentali.

Luciano Floridi non è un profeta

Ma Floridi non è un profeta: è un filosofo. E, come ogni vero filosofo, non offre risposte definitive, ma domande che ci costringono a pensare. Dunque, qual è il posto della soggettività in un mondo dove tutto è rete? Possiamo davvero costruire un’etica universale in un’infosfera divisa da disuguaglianze tecnologiche e culturali?

Sono domande che risuonano come crepe in un edificio altrimenti solido. Floridi non le evita, ma le abbraccia, consapevole che ogni grande visione deve fare i conti con i propri limiti. E forse è proprio qui che il suo pensiero si fa più umano: nella capacità di riconoscere che il mondo che ci descrive è ancora in costruzione, e che ognuno di noi è chiamato a essere un architetto dell’infosfera.

Filosofia dell’Informazione non è solo un libro: è un viaggio, un invito a cambiare prospettiva, un esercizio di pensiero che ci lascia diversi da come ci ha trovati. Floridi scrive con una chiarezza che è il marchio del vero maestro, ma anche con una profondità che sfida il lettore a immergersi, a perdersi e, infine, a ritrovarsi.

Ecco il paradosso di questo libro: ci parla di dati, ma ci spinge a riflettere su ciò che significa essere umani. Ci descrive un mondo fatto di algoritmi, ma ci ricorda che, alla fine, siamo noi a scrivere il codice del nostro futuro. Per questo, Filosofia dell’Informazione non è solo una lettura: è una bussola per orientarsi in un’epoca che è già qui, ma che dobbiamo ancora imparare a comprendere.