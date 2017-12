Urban Strangers, il primo live a Milano: l’8 dicembre al Memo

Il Memo Music Club di Milano farà da cornice, venerdì 8 dicembre, al tanto atteso primo live milanese degli Urban Strangers, il duo-rivelazione della nona edizione di X-Factor.

Dopo essersi fatti conoscere grazie agli album Runaway e Detachment, Alex The Bug e Genn Butch si preparano adesso a coinvolgere con il loro energico elettropop il pubblico di Milano. Per questa prima data del tour nazionale, Alessio e Gennaro saranno accompagnati da Rufus (Raffaele Ferrante) e da Pleiam (Giuseppe Conte).

I biglietti per la data di Milano stanno per terminare, è possibile acquistare gli ultimi disponibili su Eventbrite all’interno dell’evento dedicato.

Il duo elettropop ha mosso i suoi primi passi a Somma Vesuviana nel 2012 e, dopo la solita gavetta nei locali della zona, è riuscito finalmente a esordire in ambito discografico grazie al supporto dell’etichetta Casa Lavica Records, che li ha sostenuti sin da subito nella realizzazione di un EP di brani inediti.

Nel 2015, la partecipazione a X-Factor gli ha permesso di farsi notare dal grande pubblico e di raggiungere il secondo posto in finale. Al termine del programma, la Sony Music Italia ha poi ripubblicato Runaway, facendo ottenere ad Alex e a Genn il tanto desiderato disco d’oro e il singolo di platino.

In seguito, il duo Urban Strangers ha preso parte agli WMA ed è apparso in tv come ospite nel programma Che tempo che fa di Fabio Fazio; nel 2016 è arrivato infine il secondo disco, Detachment. Come Runaway, anche il loro secondo album è il frutto della fusione di svariati generi musicali, quali il pop, il rap, il rock e il soul, il tutto accompagnato da un cantautorato in lingua inglese.