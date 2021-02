Sanremo 2021 – Nuove proposte: Avincola con “Goal!”

Fonte: Il Mohicano

Simone Avincola è a Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte con la sua Goal!, un brano in cui utilizza la metafora calcistica per raccontare se stesso e per spronare ognuno di noi a scendere in campo nella vita. Non siamo panchinari, siamo i titolari della nostra quotidianità. Nella sua partita con Sanremo, iniziata già qualche anno fa, Simone è ora giunto ai mondiali ed è pronto a indossare la maglia e a far goal, per giocare al meglio la propria partita per sé e per le persone che ama. Lo scorso anno abbiamo intervistato Avincola in occasione dell’uscita del singolo Miami a Fregene, in cui sonorità acustiche si fondono a pieno con un sound elettronico. Oggi, in attesa della 71° edizione del Festival di Sanremo, abbiamo scambiato di nuovo quattro chiacchiere con lui. Ecco la nostra intervista.