Sanremo 2021 – Nuove proposte: Davide Shorty con la sua “Regina”

ph. Alberto Romano

Cantautore palermitano classe ’89, Davide Shorty (all’anagrafe Sciortino) è l’esempio perfetto della commistione di diversità che genera bellezza. La sua musica è un caleidoscopio di generi differenti, in cui avviene l’incontro fruttuoso tra rap, soul e jazz in un’atmosfera londinese che profuma anche di Sicilia. Via dalla sua terra per inseguire un sogno, un fil rouge lo tiene intimamente legato agli affetti e agli odori dell’infanzia, attento alle piccole cose come solo un vero artista sa fare. Voce nota ai più per la sua partecipazione alla nona edizione del talent show X-Factor, Davide Shorty ha già alle spalle tanti progetti interessanti tra cui il sodalizio con i Funk Shui Project. Ora è in gara a Sanremo 2021 nella categoria Nuove Proposte con il brano Regina. L’abbiamo intervistato.