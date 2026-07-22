Hyundai porta la tutela degli oceani dentro la strategia industriale: da İzmit al Mar Nero

La tutela degli ecosistemi marini rientra nel perimetro industriale di Hyundai Motor Türkiye. Non soltanto attraverso una giornata di pulizia della costa, ma anche attraverso un programma che mette in relazione la fabbrica, l’università, le comunità locali e la formazione ambientale. L’estensione della partnership tra Hyundai Motor Company e Healthy Seas in Turchia rappresenta infatti un caso interessante di responsabilità d’impresa costruita attorno alla continuità operativa, più che alla singola iniziativa simbolica.

L’attività si è articolata tra lo stabilimento Hyundai di İzmit e una spiaggia del Mar Nero. Oltre cinquanta partecipanti – dipendenti, studenti universitari e rappresentanti della comunità locale – hanno preso parte a una sessione dedicata alla strategia di “CreatingShared Value”, ai programmi sociali sviluppati in Turchia e alle attività di Healthy Seas, per poi intervenire direttamente in mare. Il gruppo ha raccolto circa quaranta chilogrammi di rifiuti, tra cui frammenti di plastica, tappi, mozziconi di sigaretta e altri materiali persistenti.

Quaranta chilogrammi, da soli, non cambiano la traiettoria dell’inquinamento marino. Il significato dell’iniziativa va quindi cercato altrove: nella capacità di trasformare un tema ambientale astratto in un’esperienza concreta, misurabile e replicabile, soprattutto per studenti e lavoratori inseriti in un grande polo manifatturiero. In questo senso, la pulizia dell’arenile funge da punto d’accesso a un programma più ampio, che comprende educazione, prevenzione e recupero delle attrezzature da pesca abbandonate.

Le cosiddette “ghost nets” rappresentano una delle componenti più insidiose dei rifiuti marini. Reti e materiali per l’acquacoltura dispersi possono restare in acqua per anni, continuando a intrappolare la fauna, danneggiare gli habitat e frammentarsi in microplastiche. Healthy Seas opera dal 2013 con subacquei, comunità costiere e operatori del settore marittimo per individuare e recuperare questi materiali, affiancando l’attività di rimozione a programmi educativi e soluzioni di economia circolare.

La partnership con Hyundai è iniziata nel 2021. Secondo i dati pubblicati dalle due organizzazioni, in cinque anni la collaborazione ha contribuito alla rimozione di 320,9 tonnellate di rifiuti marini in dieci Paesi e ha coinvolto oltre 4.861 persone in workshop, attività costiere e iniziative di sensibilizzazione. Sono numeri che attribuiscono al progetto una scala diversa rispetto alla tradizionale operazione di volontariato aziendale svolta una tantum.

Il passaggio in Turchia assume inoltre rilievo industriale. İzmit ospita il sito produttivo Hyundai operativo da più tempo al di fuori della Corea del Sud. Lo stabilimento, attivo dal 1997, è una delle infrastrutture centrali della presenza europea del costruttore e si prepara ad avviare la produzione della nuova IONIQ 3, vettura elettrica progettata in Europa. Hyundai Motor Türkiye ha inoltre annunciato un piano di investimento complessivo da 715 milioni di euro, comprendente una nuova unità di assemblaggio delle batterie da 55 milioni di euro e oltre trecento nuovi posti di lavoro nella fase iniziale.

L’accostamento tra il programma ambientale e la trasformazione produttiva non è secondario. L’industria automobilistica europea è sottoposta a una duplice pressione: ridurre l’impatto ambientale dei prodotti e delle filiere, ma anche preservare la capacità manifatturiera, l’occupazione e le competenze tecnologiche. In questo quadro, un’iniziativa di tutela marina non sostituisce gli investimenti necessari in emissioni, batterie, approvvigionamento delle materie prime, riciclo e decarbonizzazione degli impianti. Può però rafforzare il capitale sociale attorno alla fabbrica e collegare la transizione industriale alle comunità che ne assicurano il funzionamento.

La presenza degli studenti beneficiari del programma di borse di studio sviluppato con la TurkishEducation Foundation aggiunge un ulteriore livello. Hyundai non ha separato il capitolo ambientale da quello educativo, ma ha utilizzato un programma già esistente per coinvolgere giovani talenti in un’attività pratica. È una scelta coerente con una concezione della responsabilità d’impresa che non si limita alla compensazione reputazionale, ma mira a integrare formazione, territorio e obiettivi ambientali.

Il punto di forza della collaborazione con Healthy Seas è la sua durata. Cinque anni consentono di costruire procedure, relazioni locali e capacità di intervento che una campagna episodica non può sviluppare. La credibilità, tuttavia, dipenderà sempre più dalla qualità della rendicontazione: metodologia di calcolo dei rifiuti rimossi, tracciabilità dei materiali recuperati, destinazione finale, quota effettivamente riciclata e verifica indipendente degli indicatori. I dati oggi disponibili sono forniti dai partner e vanno letti come reporting di progetto, non come una certificazione esterna dell’impatto complessivo.

Questa precisazione non riduce il valore dell’iniziativa; ne individua il passaggio successivo. Nell’attuale fase dell’ESG, le imprese non vengono più valutate soltanto sulla capacità di finanziare progetti positivi, ma anche sulla capacità di dimostrare l’addizionalità, la continuità e la coerenza con il proprio modello industriale. Per Hyundai, la sfida è collegare in modo sempre più verificabile la visione “Progress for Humanity” alle decisioni relative al prodotto, alla produzione, alla supply chain e alle comunità.

L’estensione della partnership in Turchia indica una direzione plausibile: usare un sito produttivo non come semplice luogo di assemblaggio, ma come piattaforma di educazione, partecipazione e responsabilità territoriale. Il risultato immediato è una costa più pulita e una maggiore consapevolezza tra i partecipanti. Quello strategico, più difficile da misurare, è la costruzione di un rapporto più solido tra industria, giovani e ambiente in una fase in cui la transizione automobilistica europea avrà bisogno non soltanto di capitale e tecnologia, ma anche di consenso sociale.

Articolo a cura di David Marini – Senior Business Development Manager e analista di geoeconomia e finanza internazionale