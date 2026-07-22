Hyundai porta la tutela degli oceani dentro la strategia industriale: da İzmit al Mar Nero
David Marini
- Motori

Hyundai porta la tutela degli oceani dentro la strategia industriale: da İzmit al Mar Nero

La partnership quinquennale con Healthy Seas si estende alla Turchia, collegando l’educazione ambientale, il coinvolgimento delle comunità e la trasformazione produttiva dello stabilimento destinato alla nuova IONIQ 3.

Hyundai porta la tutela degli oceani dentro la strategia industriale: da İzmit al Mar Nero

La partnership quinquennale con Healthy Seas si estende alla Turchia, collegando l’educazione ambientale, il coinvolgimento delle comunità e la trasformazione produttiva dello stabilimento destinato alla nuova IONIQ 3.
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Motori - 22 Luglio 2026

di David Marini

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