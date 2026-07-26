Kawasaki GPZ900R: la leggenda degli anni ’80 rinasce in versione custom

C’è un rumore che chi ha vissuto gli anni Ottanta riconosce ancora prima di vedere la moto: il ruggito pieno e metallico di un quattro cilindri, quello della Kawasaki GPZ900R. La prima, vera “Ninja”. E proprio quella moto, quarant’anni dopo, è tornata a far parlare di sé. Non chiusa in un museo, ma viva, in officina, sotto le mani di chi non si rassegna a lasciar morire le cose belle.

Facciamo un passo indietro, al 1984. La GPZ900R arriva e cambia le carte in tavola. Kawasaki l’aveva sviluppata quasi in segreto, e quando la svela il mondo capisce subito di trovarsi davanti a qualcosa di nuovo: un motore da 908 cc, sedici valvole, raffreddato a liquido, capace di 115 cavalli. Numeri che oggi fanno sorridere, ma all’epoca facevano paura. È la prima moto di serie a superare le 150 miglia orarie, circa 240 km/h, e non corre soltanto in linea retta: due esemplari da corsa chiudono primo e secondo al Production TT dell’Isola di Man nello stesso 1984.

Insomma, non un giocattolo per nostalgici, ma il prototipo di tutto ciò che oggi chiamiamo superbike. La GPZ900R ha tracciato una strada, e le altre l’hanno seguita.

Poi, certo, è arrivata Hollywood. Tom Cruise che sfreccia in Top Gun a fianco di un caccia militare ha trasformato una moto già ottima in un’icona planetaria. Curiosità per i puristi: girava voce che fosse una 750, ma era proprio la 900, ridipinta su richiesta della produzione. Da quel momento la Ninja è entrata nell’immaginario collettivo e non ne è più uscita.

E qui arriviamo al presente. In un garage di Zagabria, in Croazia, cinque appassionati, la sigla è DC Custom Motorbikes, hanno preso una GPZ900R del 1984, prima annata di produzione, e ne hanno tirato fuori un piccolo capolavoro. Nessuno di loro fa questo di mestiere: si sono trovati per pura ossessione condivisa per i motori, l’ingegneria e la cura del dettaglio. Il progetto è guidato da un pilota con oltre vent’anni di volo alle spalle, e si vede: equilibrio, precisione, armonia meccanica.

Il risultato è una moto che porta a 140 cavalli, monta sospensioni e freni moderni, ma conserva intatto il carattere ruvido dell’originale, solo più controllato, più affilato. Era nata come omaggio alla GPZ di Top Gun, ma strada facendo i ragazzi hanno deciso di non fermarsi alla replica. Hanno costruito qualcosa di loro. E hanno fatto bene.

C’è un dettaglio che merita una riflessione. In un’epoca in cui tutto si compra già pronto, si usa e si butta, questi cinque hanno scelto la strada più lunga: rimettere mano a una vecchia signora di oltre trent’anni, restaurarla, migliorarla, riportarla in vita. Non per venderla, non per moda. Per il gusto di farlo bene. È lo stesso spirito artigiano che ha reso grande la nostra manifattura, quella italiana di bottega, dove il valore di un oggetto si misura in ore di lavoro e non in algoritmi.

Si dirà: è solo una moto. Eppure dietro a queste storie c’è un’idea di mondo. C’è il rispetto per ciò che ci hanno consegnato le generazioni precedenti, non venerato come una reliquia intoccabile, ma reinterpretato, rimesso in moto, restituito al presente. Le tradizioni migliori non si conservano sotto vetro: si custodiscono usandole.

E c’è la libertà. Quella concretissima della strada aperta, del motore che risponde sotto la mano, della responsabilità di chi guida e sa quello che fa. Un piacere che le moderne smanie di omologazione e di controllo rischiano ogni anno di livellare un po’ di più.

La GPZ900R che torna in versione custom non è operazione nostalgia. È la dimostrazione che la qualità non invecchia, che le cose fatte per durare durano davvero, e che basta un pugno di persone con le mani sporche di grasso e la testa piena di passione per far rinascere una leggenda.

Quarant’anni dopo, la prima Ninja è ancora qui. E ruggisce. Chi l’ha sentita almeno una volta, lo sa.