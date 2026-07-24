Genesis electrified G80 arriva in Italia: 570 km di autonomia e listino da 81.800 euro
David Marini
- Motori

Genesis electrified G80 arriva in Italia: 570 km di autonomia e listino da 81.800 euro

La berlina elettrica di rappresentanza del marchio coreano debutta sul mercato italiano in un unico allestimento Luxury. Potenza di 370 CV, batteria da 94,5 kWh e ricarica rapida dal 10% all’80% in 25 minuti sono i principali elementi tecnici dell’offerta

Genesis electrified G80 arriva in Italia: 570 km di autonomia e listino da 81.800 euro

La berlina elettrica di rappresentanza del marchio coreano debutta sul mercato italiano in un unico allestimento Luxury. Potenza di 370 CV, batteria da 94,5 kWh e ricarica rapida dal 10% all’80% in 25 minuti sono i principali elementi tecnici dell’offerta
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Motori - 24 Luglio 2026

di David Marini

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