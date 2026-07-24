Genesis electrified G80 arriva in Italia: 570 km di autonomia e listino da 81.800 euro

Genesis amplia la propria presenza in Italia con l’Electrified G80, grande berlina elettrica destinata al segmento premium, proposta in un unico allestimento Luxury, con prezzo di listino a partire da 81.800 euro.

Il modello rappresenta la declinazione più istituzionale della gamma Genesis: una vettura pensata non soltanto per chi guida, ma anche per l’impiego di rappresentanza e per i passeggeri posteriori. Il progetto privilegia il comfort acustico, la qualità dei materiali e le dotazioni di bordo, evitando l’impostazione sportiva che caratterizza una parte crescente del mercato elettrico di alta gamma.

La propulsione è affidata a due motori elettrici, con trazione integrale e una potenza complessiva di 272 kW, equivalenti a 370 CV. La batteria da 94,5 kWh consente, secondo il ciclo combinato WLTP dichiarato dal costruttore, un’autonomia fino a 570 chilometri e un consumo di 18,1 kWh ogni 100 chilometri. L’architettura elettrica a 400 e 800 volt permette di passare dal 10% all’80% della capacità in circa 25 minuti, utilizzando una colonnina ad alta potenza e in condizioni ottimali di ricarica.

Sul piano dinamico, l’Electrified G80 adotta sospensioni elettroniche predittive, in grado di leggere il fondo stradale e regolare in anticipo la risposta degli ammortizzatori. Il sistema di frenata rigenerativa comprende la modalità i-Pedal, mentre pompa di calore e precondizionamento della batteria sono finalizzati a contenere i consumi e migliorare l’efficienza delle ricariche rapide.

L’abitacolo concentra le principali funzioni digitali su un display panoramico OLED da 27 pollici, mantenendo comandi fisici per alcune regolazioni. La dotazione di serie comprende sedili anteriori elettrici e riscaldati, climatizzazione dedicata, head-up display, telecamera con visuale a 360 gradi, impianto Bang & Olufsen con 17 altoparlanti e sistemi avanzati di assistenza alla guida. Particolare attenzione è riservata ai posti posteriori, con comandi dedicati per i sedili, la climatizzazione e le tendine parasole.

La scelta dell’allestimento unico semplifica la configurazione commerciale e colloca la vettura direttamente nella fascia alta dell’offerta. Al prezzo di listino di 81.800 euro si affiancano formule di noleggio a lungo termine e finanziamento, strutturate con differenti anticipi, durate e condizioni contrattuali.

Genesis propone Electrified G80 anche attraverso formule di noleggio a lungo termine e finanziamento. Il noleggio prevede un canone mensile di 699 euro, un anticipo di 18.000 euro, una durata di 36 mesi e una percorrenza massima complessiva di 100.000 chilometri. La formula finanziaria comprende invece un anticipo di 15.560 euro, 47 rate mensili da 699,42 euro e un valore futuro garantito di 32.720 euro, corrispondente alla rata finale prevista qualora il cliente scelga di acquistare definitivamente la vettura. Le due soluzioni devono pertanto essere valutate considerando tutte le rispettive componenti economiche e contrattuali, e non soltanto il canone mensile.

Genesis abbina inoltre alla vettura il 5-Year Care Plan, che, come comunicato dal costruttore, comprende cinque anni di garanzia a chilometraggio illimitato, manutenzione programmata, assistenza stradale e aggiornamenti del sistema di navigazione e dell’infotainment, nei limiti e secondo le condizioni previste dal programma.

Electrified G80 si inserisce nella gamma con cui Genesis ha avviato la propria attività commerciale in Italia nel 2026, insieme a GV60 ed Electrified GV70. Per il marchio coreano, la berlina costituisce il modello di rappresentanza con cui consolidare un posizionamento fondato sull’elettrificazione, sul servizio al cliente e sulla dotazione di serie, in una fascia di mercato in cui la qualità dell’esperienza di possesso sarà rilevante quanto l’autonomia e le prestazioni.

Articolo a cura di di David Marini, Senior Business Development Manager e analista di geoeconomia e finanza internazionale.