Electrified GV70 è il SUV di segmento D con cui Genesis interpreta il segmento dei SUV premium di grandi dimensioni. 

Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia,ha dichiarato: “Electrified GV70 riunisce la generosità degli spazi e la qualità di bordo che appartengono alla nostra idea di lusso contemporaneo, con una tecnologia che lavora sempre con discrezione. È un modello che esprime i valori di Genesis attraverso il comfort e l’attenzione al dettaglio, a beneficio di chi vive l’auto lungo tutto il possesso”.

Eleganza sportiva e sofisticata

Electrified GV70 si distingue per proporzioni solide ed equilibrate, che trasmettono immediatamente presenza su strada e sicurezza. Lo stile nasce dal linguaggio di design “Athletic Elegance”, che fonde eleganza e carattere atletico in superfici tese e pulite, capaci di esprimere dinamismo senza ricorrere a soluzioni ridondanti. L’effetto complessivo è quello di un’auto distintiva e riconoscibile, in cui la fluidità delle linee dialoga con la solidità dell’insieme.

Lo stesso principio anima l’ospitalità coreana Son-nim, che mette il comfort degli occupanti davanti a tutto: ogni dettaglio dell’abitacolo è calibrato per accompagnare il viaggio in modo naturale, in un equilibrio costante tra estetica e funzione.

Un unico livello di potenza e avanzati sistemi di sicurezza

Electrified GV70 è proposta con trazione integrale e batteria da 84 kWh su tutti i livelli di allestimento. Il modello sviluppa una potenza fino a 490 CV e l’autonomia raggiunge i 479 km nel ciclo WLTP. La piattaforma supporta l’architettura a 400V e 800V, con un passaggio dal 10 all’80% in 19 minuti in corrente continua su infrastrutture ultra-rapide, mentre in corrente alternata è disponibile la ricarica trifase fino a 11 kW.

A bordo, l’esperienza di guida si arricchisce di soluzioni dedicate al coinvolgimento e all’intuitività. La modalità Drift Mode consente una gestione dinamica più sportiva, mentre la modalità Boost, attivabile dal volante, libera per alcuni secondi il massimo delle prestazioni. Il sistema i-Pedal con frenata rigenerativa intelligente permette di rallentare e arrestare il veicolo utilizzando il solo pedale dell’acceleratore, affiancato dal retrovisore centrale digitale e da comandi touch immediati.

Sul fronte della sicurezza e della personalizzazione, Electrified GV70 integra il sistema di pre-condizionamento della batteria, che ottimizza le prestazioni di ricarica in base al percorso pianificato, insieme a sistemi avanzati come il monitoraggio dell’angolo cieco con visualizzazione in tempo reale, il cruise control adattivo con gestione automatica di velocità e distanza, il parcheggio automatico da remoto e la frenata di emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti.

Uno spazio accogliente e connesso

L’abitacolo di Electrified GV70 propone un ambiente raffinato, in cui la scelta dei materiali contribuisce alla qualità percepita e al comfort di chi viaggia. I rivestimenti in pelle si impreziosiscono di inserti in lana intrecciata, mentre i sedili elettrici, le finiture decorative e il volante in pelle completano un ambiente curato in ogni dettaglio.

L’interfaccia digitale è affidata al Connected Car Integrated Cockpit (ccIC), con un unico display OLED da 27 pollici che raccoglie strumentazione e infotainment. La connettività comprende aggiornamenti software over-the-air, comandi al volante, porte USB-C anteriori e posteriori, ricarica wireless per smartphone e sistema audio con otto altoparlanti. L’accesso al veicolo è gestito tramite autenticazione con impronta digitale e Digital Key, pensate per semplificare l’utilizzo quotidiano.

L’esperienza a bordo privilegia leggibilità e intuitività, con un equilibrio tra interfacce fisiche e digitali che rende naturale l’interazione con la vettura. Lo spazio interno, favorito dalle dimensioni generose del modello, garantisce comfort agli occupanti su ogni tipo di percorso. Negli allestimenti superiori l’ambiente si arricchisce di contenuti dedicati al benessere, dal volante e dai sedili anteriori riscaldati al climatizzatore automatico trizona, fino a finiture ancora più ricercate.

Dotazioni e strategia commerciale

La gamma di Electrified GV70 è articolata in tre allestimenti: Pure, Premium e Luxury.

Pure, a partire da € 69.900, costituisce l’accesso alla gamma e propone fin da subito una dotazione completa, con particolare attenzione a estetica, sicurezza e connettività. All’esterno si distinguono la proiezione del logo all’apertura delle porte, i vetri posteriori e il lunotto oscurati, quest’ultimo riscaldabile con timer, le maniglie e la griglia frontale con inserti cromati, le barre sul tetto anodizzate, il portellone posteriore ad apertura elettrica e i cerchi in lega da 19”. L’abitacolo offre un ambiente raffinato, con rivestimenti in pelle arricchiti da inserti in lana intrecciata, sedili elettrici, finiture decorative e volante in pelle.

La dotazione di sicurezza è ampia e comprende il cruise control adattivo con funzione stop & go e arresto di emergenza (SCC2), i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, l’assistenza per l’angolo cieco (BCA-R), il mantenimento della corsia (LFA 2), l’assistenza alla guida in autostrada (HDA), il riconoscimento intelligente dei limiti di velocità (ISLA) e l’assistenza anticollisione con rilevamento di veicoli, pedoni, ciclisti e svolta (FCA 1.5), affiancati da Hill Start Assist (HAC), Trailer Stability Assist (TSA), sistema di frenata multicollisione (MCB), ABS, ESC e sensore pioggia. Tra i contenuti funzionali figurano la telecamera posteriore con linee guida dinamiche, la presa di corrente nel bagagliaio, la modalità di risparmio energetico e il selettore elettronico shift-by-wire, che semplifica i comandi al posto di guida.

Premium, a partire da € 73.900, mantiene il livello di dotazione della versione Pure e introduce ulteriori contenuti dedicati al comfort, tra cui volante e sedili anteriori riscaldati e retrovisori elettrocromici.

Luxury, al vertice dell’offerta a partire da € 78.700, esprime il massimo livello in termini di tecnologia, assistenza alla guida e personalizzazione. La dotazione si amplia con head-up display, telecamera a 360°, assistenza al parcheggio evoluta con controllo remoto, assistenza alla guida in autostrada di livello superiore e monitoraggio dell’angolo cieco con visualizzazione nel quadro strumenti. L’abitacolo introduce il climatizzatore automatico trizona e finiture ancora più curate, mentre all’esterno si aggiungono un sistema di illuminazione intelligente e dettagli distintivi. La versione può essere ulteriormente personalizzata con pacchetti dedicati, che includono impianto audio premium, cerchi maggiorati, tetto panoramico e rivestimenti in pelle di livello superiore.

Genesis accompagna il lancio in Italia di Electrified GV70 con una strategia commerciale articolata in soluzioni di finanziamento a 48 mesi e di noleggio a 36 mesi, queste ultime con formula tutto incluso.

Genesis Electrified GV70 è proposta in una nuova soluzione di noleggio a lungo termine, a partire da € 519 al mese*, e con finanziamento a partire da € 499 al mese**.

5 anni di servizi inclusi per un’esperienza di possesso senza pensieri

Con il programma 5-Year Care Plan, Genesis eleva il livello dell’esperienza di possesso nel segmento premium e propone una soluzione completa, di serie su tutti i modelli della gamma, che assicura cinque anni di mobilità senza spese impreviste e mantiene le necessità del cliente come riferimento costante. La formula riunisce la garanzia quinquennale a chilometraggio illimitato e la manutenzione programmata senza costi, affidata unicamente alla rete ufficiale, ai tecnici qualificati del marchio e a ricambi originali, così da preservare nel tempo l’affidabilità e la qualità della vettura. Sul fronte del viaggio è compresa l’assistenza stradale operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in tutta Europa, insieme all’aggiornamento gratuito di navigazione e infotainment, distribuito anche via Over-The-Air (OTA) per tenere l’auto sempre allineata alle ultime versioni. A completare il quadro intervengono i Genesis Connected Services, che offrono funzioni digitali evolute e il controllo da remoto delle impostazioni di bordo attraverso una app dedicata, a conferma di un’idea di lusso moderna, efficiente e orientata al cliente.

Genesis in Italia

Genesis ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano a gennaio 2026, dopo oltre un decennio di sviluppo a livello internazionale. La gamma per l’Italia attualmente comprende tre modelli: GV60, C-SUV compatto e sportivo dalla forte personalità stilistica; Electrified GV70, D-SUV spazioso e rifinito pensato per offrire precisione di guida e tecnologia discreta; ed Electrified G80, berlina di rappresentanza che esprime il posizionamento premium del brand in Europa.

Ad esse si affianca, GV60 Magma, prima vettura ad alte prestazioni del Brand che punta ad affermare un nuovo concetto di luxury performance.