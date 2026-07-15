Electrified GV70 è il SUV di segmento D con cui Genesis interpreta il segmento dei SUV premium di grandi dimensioni. 
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Electrified GV70 è il SUV di segmento D con cui Genesis interpreta il segmento dei SUV premium di grandi dimensioni. 

Electrified GV70 è il SUV di segmento D con cui Genesis interpreta il segmento dei SUV premium di grandi dimensioni. 

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Rubriche - 15 Luglio 2026

di Redazione

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