Hyundai IONIQ 5, con il Model Year 27la gamma si rinnova: più tecnologia e una struttura di offerta ancora più competitiva

Hyundai apre i listini di IONIQ 5 Model Year 2027, evoluzione del pluripremiato crossover elettrico del Brand coreano, che continua a rappresentare uno dei riferimenti del segmento grazie a un mix distintivo e qualitativo di design iconico, tecnologia avanzata e innovazione nella mobilità 100% elettrica.

Hyundai, con IONIQ 5, è stato il primo brand mainstream in assoluto ad offrire nel mercato la piattaforma ad 800 Volt che garantisce ricariche ultrarapide. Un modello che si distingue per uno stile che trae ispirazione dal passato ma che è proiettato fortemente nel futuro, coniugando così uno stile unico ed irripetibile, sicuramente molto distintivo.

Con il nuovo Model Year, Hyundai introduce un importante aggiornamento della gamma con l’obiettivo di rendere IONIQ 5 ancora più competitiva sul mercato italiano, grazie ad una struttura di offerta profondamente rinnovata che valorizza ulteriormente l’elevato controvalore del prodotto.

La nuova gamma si articola infatti nei nuovi livelli di allestimento XTech, Business e XClass, adottando una nomenclatura in linea con gli altri modelli Hyundai e permettendo ai clienti di individuare con maggiore immediatezza la configurazione più adatta alle proprie esigenze di utilizzo e di mobilità.

Contestualmente, IONIQ 5 MY27 arricchisce ulteriormente la propria dotazione di serie con nuove tecnologie dedicate alla sicurezza e all’assistenza alla guida, rafforzando il posizionamento tecnologico ed innovativo del modello. Tra le principali novità debutta il sistema In Cabin Camera, una telecamera interna progettata per monitorare in modo continuo il livello di attenzione del conducente e supportare i sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense, contribuendo a rendere l’esperienza al volante ancora più sicura.

A completare l’evoluzione tecnologica arriva il nuovo Next Generation eCall con connettività 5G, la versione aggiornata del sistema di chiamata automatica di emergenza che, in caso di incidente o situazione critica, permette una trasmissione dei dati più rapida, precisa e affidabile, facilitando una risposta tempestiva da parte dei servizi di soccorso.

La nuova gamma IONIQ 5 MY27 si articola attorno a due capacità di batteria ed altrettante configurazioni di trazione, così da rispondere alle esigenze di una clientela estremamente ampia. La batteria da 63 kWh è disponibile sulla versione d’ingresso con trazione posteriore e motore da 170 CV, soluzione ideale per chi desidera accedere all’universo IONIQ beneficiando di tutta la tecnologia della piattaforma E-GMP e rete a 800 Volt. La batteria da 84 kWh amplia ulteriormente le possibilità di scelta ed è disponibile sia in abbinamento alla trazione posteriore da 228 CV (ed autonomia combinata WLTP di 570-546 km a seconda dei cerchi) sia a quella a trazione integrale AWD da 325 CV (autonomia combinata WLTP di 500 km). Un modello che offre prestazioni capaci di adattarsi a differenti esigenze di utilizzo, dai lunghi viaggi ai contesti di guida più dinamici.