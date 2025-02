Il confine poroso che separa il Congo dal Ruanda

Il confine che divide il piccolo e sovraffollato Ruanda dal gigante e ricco Congo è uno di quei

confini che sulle mappe delinea chiaramente l’area di esistenza e sovranità dello Stato sul

territorio e sulla popolazione che vi risiede, ma che poi nella realtà è più simile ad una membrana

porosa. La attraversano senza troppi ostacoli esseri umani e risorse minerarie da una parte

all’altra, ed è intorno a quest’area di confine, nelle province orientali della Repubblica democratica

del Congo, che da quasi 30 anni si consuma un conflitto che cambia forma e rimescola attori, ma

non sembra, o non vuole, trovare una fine.

E quella frontiera, come per usura, rischia di non riuscire a trattenere più nulla, e come spesso

accade parlando di confini, concetto tutt’altro che lineare, ma elastico e mobile, potrebbe

spostarsi e ricomporsi, anche in modo letale sui corpi delle persone.

La presenza ruandese nel Congo orientale

Alla cerimonia di consegna del Premio Nobel per la Pace tenutasi ad Oslo nel 2018, il dottore

congolese Denis Mukwege, a cui è stato riconosciuto il titolo, afferma di provenire da uno dei

paesi tra i più ricchi del mondo, ma con una popolazione tra le più povere.

La fascia orientale del paese- Ituri, Kivu del Nord, Kivu del Sud, Katanga- è un serbatoio

ricchissimo di materie prime, nella parte ruandese del confine invece non c’è quasi nulla e la terra

non basta per tutti. Ma nonostante ciò, gli indicatori sociali del piccolissimo paese retto da Paul

Kagame che conta 459 abitanti per chilometro quadrato, hanno raggiunto nella fase seguente alla

guerra civile e al genocidio del 1994 performance positive che non hanno eguali in quell’area e

nell’intero continente. Al contrario, in Congo ci sono pochissime strade asfaltate, e a separare le

province orientali dalla capitale Kinshasa ci sono centinaia di chilometri di foresta equatoriale. Una

lontananza che non è solo chilometrica, ma anche politica e sociale.

Una ricchissima area di confine marginalizzata che sfugge al controllo del governo centrale, e per

questo più vulnerabile e soggetta alle influenze esterne, sopratutto del Ruanda. Infatti tra i pochi

chilometri asfaltati in Congo, alcuni sono quelli che collegano la città Congolese di Goma a

Gyseni, cittadina frontaliera del Ruanda. Su questi passano ogni anno, per lo più

clandestinamente, milioni di dollari di materie prime che nutrono il paese di Kagame e ne

garantiscono la crescita del PIL. Si spiega così il miracolo ruandese che si avvale in buona parte

delle risorse che giacciono oltre frontiera. Le ricchezze infatti non restano in Congo, dove invece

arrivano uomini, più come forza lavoro prima, come profughi poi.

Infatti con la vittoria del Fronte Patriottico Ruandese nell’estate del 1944, che pone fine a poco più

di tre mesi di enormi massacri che fanno migliaia di morti tra i tutsi e gli hutu moderati, 1,5 milioni

di hutu temendo rappresaglie attraversarono il confine di quello che prima era l’est Zaire, e tra i

rifugiati c’erano moltissimi soldati Hutu estremisti e membri di milizie che erano state attive nei

massacri, ancora armati. Con il pretesto di neutralizzare questi ultimi, i quali rappresentavano una

minaccia per la stabilità e la sicurezza del Ruanda, Paul Kagame lanciò una serie di operazioni

militari oltre frontiera con le quali mise le basi per la presenza ruandese in Congo, nella regione del

Kivu, da cui non se ne andò più.

Finito un genocidio, se ne fa presto un altro, in un contesto dove regna l’impunità e lontano dagli

occhi distratti della comunità internazionale. Nel 1996 scoppia la Prima guerra civile in Congo che

vede opporsi al regime dittatoriale di Mobutu il movimento ribelle AFDL con a capo il futuro

presidente Laurent Desire Kabila, sostenuto da Ruanda e Uganda, ed in buona parte composto

da truppe ruandesi. Queste furono impegnate in una vera e propria caccia all’uomo, al loro

passaggio venivano presi di mira villaggi e campi rifugiati, l’obiettivo era di distruggerli con ogni

mezzo, e cosi i fiumi umani di profughi hutu furono spinti ad allontanarsi dal confine più in

profondità nello Zaire, attraverso le sue foreste verso l’ovest, fino a Kisangai e poi da li verso

Mbandaka. L’espansione dell’AFDL nel paese era accompagnata da massacri su vasta scala di

rifugiati e civili, lungo tutta la loro marcia della morte.

Instabilità ed economie di guerra vantaggiose

Il 17 maggio 1997 le truppe AFDL presero il controllo della capitale, rovesciarono il dittatore

Mobutu dopo 32 anni ininterrotti al potere, e Kabila si autoproclamò presidente, cambiando il

nome del paese in Repubblica democratica del Congo. Ma a dispetto di quanto il nome

suggerirebbe, le elezioni venivano posticipate ed i partiti politici messi fuorilegge. Una vittoria

contro un dittatore sanguinario, che però ha solide fondamenta nella violenza estrema, quella

genocidiaria verso i rifugiati hutu inermi, e nell’impunità. Per legittimare se stesso e proteggere i

suoi alleati da accuse, quello che avviene dopo segue sempre lo stesso copione: nascondere le

tracce dei crimini commessi, che è essa stessa una negazione.

Così come in un conflitto le alleanze fanno presto a cambiare, anche nel post sono veloci ad

assumere forme diverse, perché velocemente cambiano gli interessi e gli equilibri in gioco.

Nel 1998 inizia la seconda guerra del Congo, che vede scontrarsi i vecchi alleati in un conflitto che

cambia solo forma, ma rimane lo stesso per chi lo subisce. Ad opporsi a chi poco più di un anno

prima aveva vestito i panni di capo di un movimento ribelle, e che ora è presidente, è il

Raggruppamento Congolese per la Democrazia, anch’esso nasce ad est, punto strategico, e

guarda ad ovest, fine politico.

Supportato anch’esso dal Ruanda, per la cui sopravvivenza e sviluppo le regioni congolesi

orientali sono irrinunciabili; sempre le stesse truppe, che attraversano sempre lo stesso confine,

solo a fianco di ribelli diversi. La frontiera continua ad essere attraversata per osmosi, come se

quella linea tracciata sulle mappe potesse assolvere alla sua funzione solo idealmente, nei

discorsi dei politici, lontani dal contesto reale.

Il nuovo movimento ribelle, ed il suo sponsor, non si differenziò molto da quello precedente nelle

modalità di azione, e di conseguenza ai civili non spettò un trattamento migliore.

Bombe, stupri, saccheggio, massacri e morti da seppellire si ripetono uguale a sé stessi, e così

continueranno a ripetersi, seguendo una linea che, a tratti più spessa ad altri meno marcata, arriva

fino ai giorni nostri.

Il Congo si trasforma in un mosaico di milizie regolari e gruppi ribelli, tutti sostenuti da paesi esteri

che hanno interesse nell’accaparrarsi quanto più possibile le ricchezze del paese, e la guerra si

presenta come il contesto perfetto per conseguire vantaggi economici. Si forma una resiliente e

profittevole economia di guerra intorno al saccheggio e all’esportazione delle risorse della

regione, che se non è la causa originaria del conflitto è certamente un elemento chiave

nell’assicurarne il sostentamento.

Garantire il perpetuarsi dell’instabilità per continuare a predare, nell’impunità.

Sono destinate a rimanere evase, insoddisfatte, le esigenze di giustizia della popolazione che ha

subito e continua a subire una guerra dove chi dovrebbe proteggerla veste i panni del carnefice, e

dove chi pianifica i massacri per parte ribelle è poco dopo nominato alto comandante ed ufficiale

dell’esercito governativo. Come si è detto prima, le relazioni di potere e gli interessi mutano in

fretta, e mai si preoccupano della sorte dei civili.

La seconda guerra del Congo, anche chiamata “Prima guerra mondiale africana” perché ha

coinvolto 8 nazioni africane e circa 25 gruppi armati finanziati da lobby economiche, politiche e

commerciali anche occidentali, non è mai finita nelle province orientali, nonostante l’accordo di

pace dell’aprile 2003.

Nessuno degli innumerevoli conflitti che ha attraversato la regione ha trovato nella Monusco, la

missione per la stabilizzazione nella Repubblica democratica del Congo, un ostacolo, e nessuna

delle formazioni guerrigliere che hanno tenuto in ostaggio villaggi o regioni intere è stata

combattuta o limitata con successo dalla missione di peacekeeping delle Nazioni Unite.

Non è successo per il “Congresso nazionale di difesa del popolo” sostenuto dal Ruanda che nel

2007 con l’obiettivo, funzionale alla legittimazione del proprio operato, di difendere i diritti dei

profughi ruandesi di etnia tutsi tenne sotto la minaccia della carestia centinaia di migliaia di civili

nella regione di Goma. Non è successo in questi giorni con il gruppo ribelle M23.

La loro avanzata va inserita in un quadro di profonda instabilità che fa di questa regione un teatro

di conflitto, di dimensioni continentali, dove ribelli, esercito regolare, warlords, eserciti stranieri,

tutti legati a network criminali inseriti in contesti regionali e globali, sfruttano indistintamente e con

modalità illecite e violente le ricchezze del territorio. Come evidenziato da un team investigativo

delle Nazioni Unite nel marzo 2008 e valido ancora oggi, lo sfruttamento illegale delle risorse

naturali sembra arricchire piccoli gruppi di individui di ogni fazione, compresi uomini d’affari

stranieri legati ai gruppi, e coloro che beneficiano da queste attività criminali potrebbero essere

riluttanti a rinunciare all’opportunità di ricavare vantaggi economici e quindi potrebbero avere un

interesse nel mantenimento dello status quo piuttosto che impegnarsi per una pace sostenibile e

la stabilità nella regione.