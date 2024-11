In Uganda, Musveni sta tentando di piegare l’opposizione con l’aiuto dei tribunali

Lo scorso ottobre, la dissidente politica ugandese Olivia Lutaaya, insieme ad altri 15 coimputati, si è dichiarata colpevole dell’accusa di “tradimento” nei confronti del governo.

Il gruppo è stato in prigione per quasi 4 anni, gridando sempre la loro innocenza.

Alcuni dei coimputati di Lutaaya si sono toltigli abiti rossi che avevano indossato fino a quel momento per mostrare il loro sostegno al leader dell’opposizione BobiWine, indossando invece magliette gialle raffiguranti il volto del Presidente Yoweri Museveni, a capo dell’Uganda da ben 38 anni.

Dal suo arresto, avvenuto nel maggio 2021, Lutaaya è diventata un simbolo nazionale, l’emblema della Piattaforma di Unità Nazionale (o NUP) di Wine e dei suoi sostenitori incarcerati.

Ma la lunga detenzione di Lutaaya (e l’ultima dichiarazione di colpevolezza) è anche il simbolo delle sfide affrontate dal l’opposizione ugandese e delle sue fragili aspettative in vista delle prossime elezioni previste per il 2026.

L’ascesa di Wine in politica ha permesso di dare un volto umano alle frustrazioni provate da Lutaaya mentre cercava, con fatica, di guadagnarsi da vivere per mantenere la sua famiglia, così come è successo per molti giovani ugandesi da quando la popstar si è trasformata in politico.

Sfidando i lacrimogeni delle forze di sicurezza governativa, si è unita alla folla di giovani che hanno seguito Wine durante la campagna elettorale in vista delle elezioni Presidenziali ugandesi del gennaio 2021.

Subito dopo, Museveni ha rivendicato l’ennesima vittoria nonostante le prove di brogli e violente tattiche intimidatorie usate contro Wine e i suoi sostenitori.

A differenza dei partiti politici ugandesi che si erano presentati prima di lui, e che avevano trattato i giovani come una seconda scelta, il NUP di Wine ha fatto di questo argomento il centro focale della sua lotta.

Questo ha anche costretto il Movimento di Resistenza Nazionale, partito al potere, a ripensare la sua strategia di sempre, basata sulla cooptazione dei partiti di opposizione attraverso il clientelismo e il mecenatismo.

Essendoci troppi oppositori, il problema andava affrontato perché in termini pratici non si potevano corrompere tutti. Si è quindi deciso di ampliare e innovare i vecchi metodi fatti di rapimenti, uccisioni e accuse inventate, attuando una metodologia di controllo ad amplissimo spettro.

Lutaaya è stata arresta per la prima volta, insieme ad altri 48 oppositori, nel dicembre del 2020 nelle isole Kalanga. Ma è stata subito rilasciata.

Nel maggio del 2021, alla vigilia dell’insediamento di Museveni, Lutaaya ha ricevuto una telefonata da qualcuno che diceva essere della polizia e chiedeva la sua testimonianza per un caso di rapina.

Lutaayaha lasciato quindi il figlio più piccolo con la zia e si è diretta verso la stazione. È stata l’ultima volta che ha camminato da libera cittadina.

“È una cittadina rispettosa della legge, una brava persona che farebbe di tutto per aiutare” ha detto Agather Atuhaire, una donna che sta facendo la storia in difesa degli oppositori ugandesi, paladina dei diritti umani (il suo movimento si chiama Agorà e il Time l’ha messa nella sua lista top 100 per il 2024), che ha raccontato tra le prime della storia di questa giovane donna, chiedendo il suo rilascio.

Secondo Authaire, Lutaaya è stata tenuta in isolamento per un mese. È poi apparsa in un tribunale militare con altri 31 oppositori, tutti allo stremo delle forze. Unica donna tra gli imputati.

Sono stati accusati del possesso illegale di 13 dispositivi esplosivi: bottiglie di vetro e benzina che presumibilmente avrebbero utilizzato per fabbricare molotov.

Dopo due anni di detenzione, le accuse sono state emendate per poter includere l’accusa di slealtà politica, simile al tradimento ma che può implicare una condanna a morte.

Secondo Benjamin Katana, un avvocato che lavora per la Piattaforma di Unità Nazionale di Wine e che ha contribuito alla difesa di Lutaaya, le accuse contro di lei sono tutte prive di fondamento.

“Il caso di Olivia Lutaayaè uno dei tanti esempi di arresti motivati politicamente che prendono di mira gli oppositori del generale Museveni”, ha detto Katana alla stampa, riferendosi al Presidente ugandese con il suo titolo militare invece che civile, come spesso fanno i membri dell’opposizione.

Lo scopo di questi casi giudiziari è quello di scompaginare politicamente i dissidenti, ostacolare i loro movimenti e fare in modo che non abbiano il pretesto di mobilitarsi.

Bobi Wine sostiene che Lutaaya e gli altri sostenitori del NUP che si sono dichiarati colpevoli sono stati costretti a farlo, dopo uno stallo di 4 anni.

Su X, Wine ha esplicitamente accusato il Ministro della gioventù Balaam Barugahara Anteeny di aver minacciato il gruppo di ergastolo se non avesse cambiato la sua dichiarazione.

Lutaaya ha lasciato a casa quella mattina di quattro anni fa suo figlio di tre anni. Come lei, ciascuno degli arrestati ha perso tanto della propria vita in questi 48 mesi.

L’avvocato Katana ha anche detto di aver ricevuto, prima che cambiassero la dichiarazione ,lettere di rinuncia alla loro difesa da quasi tutti gli imputati.

Lutaaya e i suoi coimputati sono stati quindi condannati a cinque anni di carcere per tradimento. Contando il tempo già trascorso in carcere, la loro detenzione durerà altri quattro mesi.

I nove sostenitori del NUP facenti parte del gruppo originale che si sono rifiutati di dichiararsi colpevoli rimangono in carcere.

Wine ha parlato con Lutaaya nei giorni successivi alla sua dichiarazione di colpevolezza. La giovane donna gli ha fatto chiaramente capire che aveva rinunciato a tutte le lotte per poter riabbracciare i suoi figli.

Ovviamente per Wine e per il NUP rimane un’eroina, ma la lunga detenzione che culmina in una dichiarazione di colpevolezza da parte di una delle icone dell’opposizione, rischia discoraggiare i giovani sostenitori di Wine, soprattutto in vista delle elezioni Presidenziali previste tra meno di due anni.

Al contempo però, il fatto che venga continuamente presa di mira la gente comune alimenta la rabbia latente tra i giovani ugandesi, sempre più critici nei confronti di Museveni e sempre più propensi a schierarsi con Wine. Il dito non è più puntato contro la detenzione di grandi nomi, politici candidati alla presidenza e quindi potenziali veri ostacoli, ma cittadini comuni.

Con l’avvicinarsi delle elezioni del 2026, Katana, l’avvocato del NUP, si sta già preparando ad accogliere le sfide legali che si moltiplicheranno nei prossimi mesi, in particolare quelle che nasceranno nei tribunali militari che il governo utilizza sempre più per processare i sostenitori dell’opposizione.

Prima era molto più facile ottenere la cauzione, nei tribunali militari non c’è questa possibilità. Dopo il calvario affrontato da Lutaaya e dai suoi coimputati, si teme che molti altri civili vengano portati a comparire nei tribunali militari dell’Uganda, dove potranno essere trattenuti senza problemi.

BobiWine ha già cominciato a lavorare per la mobilitazione nazionale andando in giro per il Paese, tentando, con l’aiuto della sua squadra, di risvegliare lo spirito di resistenza.

Capita che durante queste sue apparizioni la polizia blocchi le sue marce, o impedisca che parli alla radio, memore dei violenti scontri avvenuti durante la sua campagna elettorale del 2021.

Purtroppo, lo scoraggiamento della popolazione diventa sempre più tangibile.

Secondo l’ONG Transparency International, l’Uganda, Paese poverissimo e incastonato nella regione dei Grandi Laghi, punta al 141mo posto su 180 in materia di corruzione.

A fine dello scorso maggio, gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni nei confronti di cinque alti funzionari ugandesi, tra i quali la presidente del Parlamento, Anita Among, accusati di corruzione e violazione dei diritti umani.

Kampala aveva criticato questa decisione, appellandosi al rispetto della “sovranità” e della “giustizia”.