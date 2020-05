Regione Lazio. Salvamamme offre aiuti in sicurezza alle famiglie in difficoltà

Nel Lazio nasce il servizio mobile “Salvamamme sicurezza con amore”, che permette di distribuire aiuti alle famiglie in difficoltà, senza preoccupazioni di ordine sanitario, in questo difficile momento caratterizzato dall’emergenza Covid, che purtroppo ha accresciuto i numeri della povertà.

Grazia Passeri presidente di Salvamamme spiega:

“Si tratta di un artigianale fortino “anti-covid” dove servire in sicurezza le nostre famiglie, un ufficio mobile pieno dei cuori di Salvamamme ad esprimere, al di là degli abbracci vietati, la nostra vicinanza ed il nostro affetto”

Il progetto “Salvamamme: famiglie in emergenza” finanziato dalla Regione Lazio, prevede la distribuzione di generi di prima necessità, compresi prodotti per l’igiene e per l’infanzia, e da’ un sostegno alle aziende della regione, attraverso l’economia circolare.

I prodotti distribuiti saranno, infatti, acquistati da filiere regionali, grazie ad un accordo con Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio), e da filiere nazionali presenti nelle grandi distribuzioni.

Federico Bonadonna, Direttore della Croce Rossa Italiana Roma e Area Metropolitana, che è tra gli enti che sostengono il progetto, dichiara:

“Coniugare aiuti e sicurezza è la strada da seguire sia per continuare a sostenere chi ha bisogno sia per sensibilizzare tutti anche attraverso il volontariato ad avere comportamenti responsabili.”

La presidente Passeri assicura la massima trasparenza “pubblicherò ogni quindici giorni le fatture di quanto acquistato”.

Dunque, un progetto che va ad aiutare le fasce più deboli della popolazione, e le imprese laziali, creando un’efficace rete sul territorio.

Ne beneficeranno circa 1000 utenti. Durerà un paio di mesi e cercherà di raggiungere tutti i capoluoghi di regione, “con un finanziamento regionale di circa 200 mila euro.” Annuncia Alessandra Sartore, assessore al Bilancio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio.

Il progetto è sostenuto anche da Massimo Maurotto, commissario coordinatore Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, che da diversi anni sostiene i progetti di Salvamamme, che, affiancato da Massimiliano Bizzozero, responsabile dei progetti sociali, ha concluso il suo intervento durante la presentazione del progetto, con la lettura di un commovente messaggio di Roberto, un papà al quale avevano consegnato alcuni aiuti:

“è incredibile questa Italia… Mi trovo a dover elogiare dei rappresentanti delle forze dell’ordine Polizia di Stato che, facendo ben oltre il loro lavoro, mi consegnano un pacco con ben di Dio oltre le mie aspettative… Il tutto in una maniera veramente anonima. Sono imbarazzato dal comportamento di questa coppia di meravigliosi tutori dell’ordine…. Non ho niente da aggiungere, soltanto una stima ancor più forte nei confronti di questi tutori che si mettono a disposizione di noi che in questo momento siamo fortemente a disagio. Grazie! Che Dio vi renda merito di ciò che in questo momento stare facendo per me”.

Grazie al supporto di Prontotaxi 6645 e l’Associazione HP Bikers Team “Angeli in moto” anche in questa fase continuerà la consegna a domicilio per le persone non autosufficienti, per famiglie con bambini fragili e particolarmente a rischio di contagio, per le donne partorienti o che hanno appena avuto un bambino.