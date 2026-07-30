Generali Investments, 736,1 miliardi di AUM. Al netto delle doppie contabilizzazioni sono 661
Generali Investments, 736,1 miliardi di AUM. Al netto delle doppie contabilizzazioni sono 661
La differenza di 75,1 miliardi, pari al 10,2% del dato lordo, evidenzia l’importanza di distinguere tra scala aggregata, attivi depurati dalle sovrapposizioni e masse effettivamente riconducibili a clienti terzi.
Generali Investments, 736,1 miliardi di AUM. Al netto delle doppie contabilizzazioni sono 661
Generali Investments dichiara 736,1 miliardi di euro di asset under management, gestiti tramite 13 società e una piattaforma con oltre 2.300 professionisti. Questo dato, presente nella presentazione istituzionale del Gruppo, è specificato come lordo delle doppie contabilizzazioni. Nella stessa nota, Generali riporta AUM netti da sovrapposizioni pari a 661 miliardi.
La differenza di 75,1 miliardi, pari al 10,2% del dato lordo, non deriva da variazioni di mercato, raccolta o performance, ma dall’aggregazione di fondi, mandati, veicoli e società dello stesso ecosistema. Il totale lordo riflette l’ampiezza organizzativa e commerciale della piattaforma, mentre il valore depurato rappresenta gli attivi distinti dopo le eliminazioni interne.
La distinzione è rilevante perché gli AUM non rappresentano solo una dimensione. Nel risparmio gestito, costituiscono la base per commissioni, potere distributivo, capacità di assorbire costi fissi e posizionamento competitivo. Presentare 736,1 miliardi come dato principale e 661 miliardi nella nota metodologica enfatizza la scala aggregata rispetto alla base depurata. Entrambi i valori sono informativi, ma non equivalenti dal punto di vista economico.
L’ultimo reporting, al 31 marzo 2026, indica 717 miliardi di AUM per le società di Asset Management e 277 miliardi riconducibili a clienti terzi. Questi dati non sono direttamente confrontabili con i 736,1 miliardi della piattaforma, poiché differiscono per data e criteri di aggregazione. Questa pluralità richiede una riconciliazione più trasparente tra AUM lordi, AUM netti, masse delle società di gestione e patrimonio di terzi.
L’interpretazione industriale varia: 736,1 miliardi rappresentano la dimensione complessiva dell’ecosistema, 661 miliardi gli attivi netti da sovrapposizioni e 277 miliardi la componente di terzi gestita dalle società di Asset Management nel reporting trimestrale. Scala della piattaforma, base economica depurata e franchise esterna sono concetti distinti.
La criticità riguarda la gerarchia comunicativa e la comparabilità dei dati. Per valutare il rendimento industriale dell’ecosistema, occorre affiancare al dato aggregato una sintesi delle eliminazioni, degli AUM effettivamente soggetti a commissioni, della quota interna ed esterna, della raccolta organica e del contributo delle acquisizioni.
La discrepanza tra la dimensione comunicata e quella depurata è pari a 75,1 miliardi. Generali Investments mantiene una quota significativa anche sul dato netto, ma il 10,2% di sovrapposizioni è rilevante. Questa distinzione è essenziale per separare la forza commerciale dell’ecosistema dalla reale quantità di attivi distinti gestiti.
Questa analisi riguarda la distinzione tra perimetri e criteri di aggregazione. Non intende contestare la correttezza contabile dei dati pubblicati, né accertare irregolarità o giudicare la qualità dei prodotti o delle società di gestione.
Fonti documentali
Generali Group, “Asset Management”, pagina istituzionale consultata il 30 luglio 2026: AUM pari a 736,1 miliardi di euro, dati a fine quarto trimestre 2025, rappresentati al lordo delle doppie contabilizzazioni; AUM al netto delle doppie contabilizzazioni pari a 661,0 miliardi; 13 società di gestione; oltre 2.300 professionisti, dati a febbraio 2026. Generali Group, “Financial Information as of 31 March 2026”, comunicato del 21 maggio 2026: AUM delle società di Asset Management pari a 717 miliardi e AUM di terzi pari a 277 miliardi. Calcoli originali: 736,1 – 661,0 = 75,1 miliardi; 75,1 / 736,1 = 10,2%.
Disclosure dell’autore
David Marini dichiara, alla data di pubblicazione, di non detenere azioni o altri titoli quotati emessi da Assicurazioni Generali S.p.A., quote di fondi o altri strumenti finanziari gestiti, promossi o distribuiti da Generali Investments e dalle società citate, di non avere posizioni economiche sui prodotti analizzati e di non aver ricevuto compensi dai soggetti esaminati. L’autore non svolge attività promozionali o pubblicitarie per il Gruppo Generali né per le società di gestione citate. Il contenuto è esclusivamente giornalistico e informativo e non costituisce consulenza personalizzata, raccomandazione, offerta o sollecitazione all’investimento.
Articolo a cura di David Marini — Analista Fondamentale e di Prodotto