Generali Investments, 736,1 miliardi di AUM. Al netto delle doppie contabilizzazioni sono 661

Generali Investments dichiara 736,1 miliardi di euro di asset under management, gestiti tramite 13 società e una piattaforma con oltre 2.300 professionisti. Questo dato, presente nella presentazione istituzionale del Gruppo, è specificato come lordo delle doppie contabilizzazioni. Nella stessa nota, Generali riporta AUM netti da sovrapposizioni pari a 661 miliardi.

La differenza di 75,1 miliardi, pari al 10,2% del dato lordo, non deriva da variazioni di mercato, raccolta o performance, ma dall’aggregazione di fondi, mandati, veicoli e società dello stesso ecosistema. Il totale lordo riflette l’ampiezza organizzativa e commerciale della piattaforma, mentre il valore depurato rappresenta gli attivi distinti dopo le eliminazioni interne.

La distinzione è rilevante perché gli AUM non rappresentano solo una dimensione. Nel risparmio gestito, costituiscono la base per commissioni, potere distributivo, capacità di assorbire costi fissi e posizionamento competitivo. Presentare 736,1 miliardi come dato principale e 661 miliardi nella nota metodologica enfatizza la scala aggregata rispetto alla base depurata. Entrambi i valori sono informativi, ma non equivalenti dal punto di vista economico.

L’ultimo reporting, al 31 marzo 2026, indica 717 miliardi di AUM per le società di Asset Management e 277 miliardi riconducibili a clienti terzi. Questi dati non sono direttamente confrontabili con i 736,1 miliardi della piattaforma, poiché differiscono per data e criteri di aggregazione. Questa pluralità richiede una riconciliazione più trasparente tra AUM lordi, AUM netti, masse delle società di gestione e patrimonio di terzi.

L’interpretazione industriale varia: 736,1 miliardi rappresentano la dimensione complessiva dell’ecosistema, 661 miliardi gli attivi netti da sovrapposizioni e 277 miliardi la componente di terzi gestita dalle società di Asset Management nel reporting trimestrale. Scala della piattaforma, base economica depurata e franchise esterna sono concetti distinti.

La criticità riguarda la gerarchia comunicativa e la comparabilità dei dati. Per valutare il rendimento industriale dell’ecosistema, occorre affiancare al dato aggregato una sintesi delle eliminazioni, degli AUM effettivamente soggetti a commissioni, della quota interna ed esterna, della raccolta organica e del contributo delle acquisizioni.

La discrepanza tra la dimensione comunicata e quella depurata è pari a 75,1 miliardi. Generali Investments mantiene una quota significativa anche sul dato netto, ma il 10,2% di sovrapposizioni è rilevante. Questa distinzione è essenziale per separare la forza commerciale dell’ecosistema dalla reale quantità di attivi distinti gestiti.

Questa analisi riguarda la distinzione tra perimetri e criteri di aggregazione. Non intende contestare la correttezza contabile dei dati pubblicati, né accertare irregolarità o giudicare la qualità dei prodotti o delle società di gestione.

Fonti documentali

Generali Group, “Asset Management”, pagina istituzionale consultata il 30 luglio 2026: AUM pari a 736,1 miliardi di euro, dati a fine quarto trimestre 2025, rappresentati al lordo delle doppie contabilizzazioni; AUM al netto delle doppie contabilizzazioni pari a 661,0 miliardi; 13 società di gestione; oltre 2.300 professionisti, dati a febbraio 2026. Generali Group, “Financial Information as of 31 March 2026”, comunicato del 21 maggio 2026: AUM delle società di Asset Management pari a 717 miliardi e AUM di terzi pari a 277 miliardi. Calcoli originali: 736,1 – 661,0 = 75,1 miliardi; 75,1 / 736,1 = 10,2%.

Disclosure dell’autore

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Articolo a cura di David Marini — Analista Fondamentale e di Prodotto