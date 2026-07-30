Generali Investments, 736,1 miliardi di AUM. Al netto delle doppie contabilizzazioni sono 661
David Marini
- Il numero che non torna

Generali Investments, 736,1 miliardi di AUM. Al netto delle doppie contabilizzazioni sono 661

La differenza di 75,1 miliardi, pari al 10,2% del dato lordo, evidenzia l’importanza di distinguere tra scala aggregata, attivi depurati dalle sovrapposizioni e masse effettivamente riconducibili a clienti terzi.

Generali Investments, 736,1 miliardi di AUM. Al netto delle doppie contabilizzazioni sono 661

La differenza di 75,1 miliardi, pari al 10,2% del dato lordo, evidenzia l’importanza di distinguere tra scala aggregata, attivi depurati dalle sovrapposizioni e masse effettivamente riconducibili a clienti terzi.
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Il numero che non torna - 30 Luglio 2026

di David Marini

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