Il risparmio gestito raggiunge un nuovo massimo, ma i 4.373 miliardi non corrispondono interamente al patrimonio gestito
David Marini
- Il numero che non torna

Il risparmio gestito raggiunge un nuovo massimo, ma i 4.373 miliardi non corrispondono interamente al patrimonio gestito

Il nuovo record Consob include il valore totale degli strumenti detenuti presso gli intermediari. Tuttavia, le masse effettivamente gestite ammontano a 1.763 miliardi. Questa distinzione è fondamentale per interpretare correttamente raccolta, mercati e costi.

Il risparmio gestito raggiunge un nuovo massimo, ma i 4.373 miliardi non corrispondono interamente al patrimonio gestito

Il nuovo record Consob include il valore totale degli strumenti detenuti presso gli intermediari. Tuttavia, le masse effettivamente gestite ammontano a 1.763 miliardi. Questa distinzione è fondamentale per interpretare correttamente raccolta, mercati e costi.
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Il numero che non torna - 28 Luglio 2026

di David Marini

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