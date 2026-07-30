Eni, l’utile operativo corre più della cassa
David Marini
- Il numero che non torna

Eni, l’utile operativo corre più della cassa

Nel primo semestre 2026 il pro forma adjusted EBIT cresce del 40%, ma il free cash flow scende del 48% e l’indebitamento netto aumenta di 1,74 miliardi. Il gearing al 10% è una misura pro forma che incorpora operazioni di portafoglio non ancora integralmente riflesse nei conti.

Eni, l’utile operativo corre più della cassa

Nel primo semestre 2026 il pro forma adjusted EBIT cresce del 40%, ma il free cash flow scende del 48% e l’indebitamento netto aumenta di 1,74 miliardi. Il gearing al 10% è una misura pro forma che incorpora operazioni di portafoglio non ancora integralmente riflesse nei conti.
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Il numero che non torna - 30 Luglio 2026

di David Marini

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