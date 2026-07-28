Saipem, l’EBITDA semestrale cresce ma nel secondo trimestre arretra: la cassa regge alla revisione della guidance
David Marini
- Il numero che non torna

Saipem, l’EBITDA semestrale cresce ma nel secondo trimestre arretra: la cassa regge alla revisione della guidance

I ricavi aumentano e gli ordini accelerano, ma tra aprile e giugno l’EBITDA adjusted scende del 2,7% e l’utile adjusted del 15,9%. Il gruppo riduce l’obiettivo annuale di EBITDA da 1,9 a 1,75 miliardi, confermando però 600 milioni di free cash flow.

Saipem, l’EBITDA semestrale cresce ma nel secondo trimestre arretra: la cassa regge alla revisione della guidance

I ricavi aumentano e gli ordini accelerano, ma tra aprile e giugno l’EBITDA adjusted scende del 2,7% e l’utile adjusted del 15,9%. Il gruppo riduce l’obiettivo annuale di EBITDA da 1,9 a 1,75 miliardi, confermando però 600 milioni di free cash flow.
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Il numero che non torna - 28 Luglio 2026

di David Marini

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