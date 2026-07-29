Piaggio, margine record e debito in calo: il test è la qualità della cassa
David Marini
- Il numero che non torna

Piaggio, margine record e debito in calo: il test è la qualità della cassa

Volumi in aumento dell’8,5%, ricavi a cambi costanti in crescita del 3,2% ed EBITDA margin del 17,7%. La posizione finanziaria migliora a 481,7 milioni, ma l’incremento del cash flow operativo è sostenuto soprattutto dal capitale circolante.

Piaggio, margine record e debito in calo: il test è la qualità della cassa

Volumi in aumento dell’8,5%, ricavi a cambi costanti in crescita del 3,2% ed EBITDA margin del 17,7%. La posizione finanziaria migliora a 481,7 milioni, ma l’incremento del cash flow operativo è sostenuto soprattutto dal capitale circolante.
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Il numero che non torna - 29 Luglio 2026

di David Marini

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