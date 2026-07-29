Piaggio, margine record e debito in calo: il test è la qualità della cassa

Piaggio chiude il primo semestre 2026 con indicatori industriali in miglioramento e una generazione finanziaria record. I veicoli venduti salgono dell’8,5%, a 258.700 unità; i ricavi raggiungono 880,1 milioni di euro a cambi costanti, in aumento del 3,2%, mentre a cambi correnti scendono dell’1,2% a 841,9 milioni. L’EBITDA cresce dell’1% a 148,6 milioni e il margine raggiunge il 17,7%, il livello semestrale più elevato mai registrato dal gruppo.

La distanza tra la crescita dei volumi e quella dei ricavi non dimostra, da sola, una pressione generalizzata sui prezzi. La composizione delle vendite è cambiata in modo significativo. Le due ruote restano quasi stabili a 185.600 unità (+0,4%), con ricavi in calo del 4,7% a 652,8 milioni. I veicoli commerciali crescono invece del 36,6%, a 73.100 unità, e generano ricavi per 189,1 milioni, in crescita del 12,8%. Dei 20.300 veicoli aggiuntivi venduti dal gruppo, 19.600 provengono quindi dal comparto commerciale: circa il 96,6% dell’incremento complessivo. Il mix e l’effetto cambio spiegano parte del divario, senza consentire di ricavare un prezzo medio di vendita dai soli dati consolidati.

La redditività indica una qualità della crescita migliore rispetto alla crescita nominale. Il margine industriale lordo sale dal 30,4% al 31,6%; l’EBIT aumenta del 5,5% a 74,4 milioni e il risultato ante imposte aumenta del 9,3% a 49,9 milioni. L’utile netto si ferma però a 30,4 milioni, appena l’1% in più, anche per effetto di oneri finanziari pari a 25,7 milioni e di un’incidenza fiscale del 39%. Il secondo trimestre è più dinamico: EBITDA +7,1% ed EBIT +18,2%.

Il dato più rilevante è la cassa. Piaggio indica una generazione semestrale di 96 milioni, contro un valore negativo di 1 milione nel primo semestre 2025, e riduce l’indebitamento finanziario netto a 481,7 milioni, rispetto a 577,6 milioni di fine 2025 e 534,7 milioni di giugno 2025. Nel rendiconto IAS 7, il cash flow operativo sale da 95,9 a 154,4 milioni, per un incremento di 58,5 milioni.

La composizione di questo miglioramento richiede tuttavia attenzione. Le principali voci del capitale circolante generano nel semestre un afflusso netto di circa 33,1 milioni: l’aumento di 166,5 milioni dei debiti commerciali più che compensa l’assorbimento di 64,4 milioni dei crediti, 71,1 milioni delle rimanenze e 0,2 milioni degli altri crediti, oltre alla variazione positiva degli altri debiti. Nel primo semestre del 2025 le stesse voci avevano assorbito circa 26,7 milioni. Lo scarto tra i due periodi è quindi pari a circa 59,8 milioni, sostanzialmente allineato all’intero aumento del cash flow operativo.

Anche gli investimenti contribuiscono alla lettura: il Capex scende da 76 a 49,8 milioni, per un esborso inferiore di 26,2 milioni. Il dato non implica un sottoinvestimento, poiché la società prevede, nel secondo semestre, una gestione flessibile della crescita degli investimenti in prodotto, ricerca e siti industriali. Indica però che la cassa record non deriva soltanto dal miglioramento dei margini. Il pagamento dell’acconto dividendo, pari a 20,05 milioni, costituirà inoltre un’uscita successiva alla chiusura semestrale.

Il giudizio operativo resta favorevole: Piaggio vende di più, migliora la produttività, accelera nel secondo trimestre e riduce il debito. Per il mercato, tuttavia, il test non riguarda soltanto la quantità di cassa prodotta, ma anche la sua ripetibilità. Nel secondo semestre occorrerà verificare se la generazione finanziaria resterà robusta anche con una normalizzazione dei debiti commerciali, investimenti più elevati e il pagamento del dividendo. Il numero che non torna non è il record dichiarato: è la quota di quel record che può essere considerata strutturale.

RED FLAG EDITORIALE — Qualità e ripetibilità della cassa. La riduzione dell’indebitamento è documentata, ma il confronto annuo mostra che il miglioramento del cash flow operativo è spiegato in misura prevalente dalla variazione del capitale circolante, mentre i minori investimenti rafforzano ulteriormente la generazione di cassa. La segnalazione riguarda la composizione del cash flow e non implica ritardi nei pagamenti, tensioni finanziarie, irregolarità o raccomandazioni sul titolo.

Disclosure dell’autore — David Marini dichiara, alla data di pubblicazione, di non detenere azioni o altri titoli quotati emessi da Piaggio & C. S.p.A., di non avere posizioni economiche sul titolo analizzato e di non aver ricevuto compensi dalla società per il presente articolo. L’autore non svolge attività promozionali o pubblicitarie per Piaggio. Il contenuto è esclusivamente giornalistico e informativo e non costituisce consulenza personalizzata, raccomandazione, offerta o sollecitazione all’investimento.

Articolo a cura di David Marini — Analista Fondamentale e di Prodotto