Assogestioni: patrimonio in crescita di 36,5 miliardi, raccolta netta negativa di 3,6 miliardi. L’aumento non deriva da nuovi flussi
David Marini
- Il numero che non torna

Assogestioni: patrimonio in crescita di 36,5 miliardi, raccolta netta negativa di 3,6 miliardi. L’aumento non deriva da nuovi flussi

A maggio, il patrimonio gestito ha raggiunto 2.667 miliardi nonostante i deflussi. Il differenziale implicito di circa 40,1 miliardi è attribuibile a fattori diversi dalla raccolta netta. Le gestioni retail restano stabili, mentre i mandati istituzionali diminuiscono.

Assogestioni: patrimonio in crescita di 36,5 miliardi, raccolta netta negativa di 3,6 miliardi. L’aumento non deriva da nuovi flussi

A maggio, il patrimonio gestito ha raggiunto 2.667 miliardi nonostante i deflussi. Il differenziale implicito di circa 40,1 miliardi è attribuibile a fattori diversi dalla raccolta netta. Le gestioni retail restano stabili, mentre i mandati istituzionali diminuiscono.
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Il numero che non torna - 29 Luglio 2026

di David Marini

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