Trump punta su Infantino per l’Onu: il presidente della Fifa nel mirino della Casa Bianca
Bianca Ricci
- Esteri

Trump punta su Infantino per l’Onu: il presidente della Fifa nel mirino della Casa Bianca

Trump punta su Infantino per l’Onu: il presidente della Fifa nel mirino della Casa Bianca

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Esteri - 23 Luglio 2026

di Bianca Ricci

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