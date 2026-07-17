Zelensky rimuove il ministro della Difesa e le piazze ucraine si riempiono in protesta
Margherita Coletta
- Esteri

Zelensky rimuove il ministro della Difesa e le piazze ucraine si riempiono in protesta

Zelensky rimuove il ministro della Difesa e le piazze ucraine si riempiono in protesta

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Esteri - 17 Luglio 2026

di Margherita Coletta

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