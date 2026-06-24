Liberati i due attivisti italiani della Flotilla di terra detenuti in Libia
Margherita Coletta
- Esteri

Liberati i due attivisti italiani della Flotilla di terra detenuti in Libia

Liberati i due attivisti italiani della Flotilla di terra detenuti in Libia

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Esteri - 24 Giugno 2026

di Margherita Coletta

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