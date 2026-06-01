Iran-Usa, Trump frena sull’accordo

Le parole di Donald Trump confermano che il negoziato tra Stati Uniti e Iran resta aperto, ma soprattutto che Washington non considera ancora vicina una conclusione. “I negoziati procedono lentamente”, ha dichiarato il presidente americano, ribadendo che Teheran “non avrà l’arma nucleare” e che qualsiasi accordo dovrà rispettare le condizioni poste dagli Stati Uniti.

Il dato più rilevante non è tanto la lentezza dei colloqui, quanto il fatto che l’amministrazione americana continui a oscillare tra apertura diplomatica e pressione militare. Nelle ultime settimane Trump è passato dall’annuncio di un possibile accordo imminente alla richiesta di ulteriori verifiche, fino ad arrivare alla nuova linea: trattare senza fretta, mantenendo però la minaccia implicita di una ripresa delle ostilità.

La posizione americana ruota attorno a un punto che non è mai cambiato: impedire all’Iran di sviluppare capacità nucleari militari. La Casa Bianca continua a presentare questo obiettivo come una linea rossa non negoziabile. Anche il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha ribadito che gli Stati Uniti restano pronti a intervenire nuovamente se il negoziato dovesse fallire.

Dietro le dichiarazioni pubbliche, però, il quadro appare più complesso. Secondo indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, Washington avrebbe inviato a Teheran una proposta di accordo modificata e irrigidita rispetto alle bozze precedenti. Il punto centrale riguarda i controlli sul programma nucleare iraniano e le garanzie richieste dagli Stati Uniti sull’arricchimento dell’uranio.

Il problema è che entrambe le parti stanno negoziando da posizioni profondamente diverse.

Gli Stati Uniti ritengono che la pressione economica e militare degli ultimi mesi abbia ridotto il margine di manovra iraniano. Trump lo ha detto esplicitamente pochi giorni fa, sostenendo che Teheran starebbe trattando “allo stremo” e che Washington non sarebbe ancora soddisfatta delle concessioni ricevute.

Dal lato iraniano, invece, prevale la convinzione opposta: che siano proprio gli Stati Uniti ad avere interesse a chiudere rapidamente il dossier per evitare un ulteriore deterioramento della situazione energetica globale. Non è un caso che i media vicini alle autorità iraniane continuino a descrivere l’accordo come tutt’altro che imminente e a sottolineare la mancanza di fiducia verso le garanzie americane.

Il vero centro della trattativa resta lo Stretto di Hormuz.

Circa un quinto del petrolio mondiale trasportato via mare passa attraverso quel corridoio marittimo. Le tensioni degli ultimi mesi hanno già avuto effetti diretti sui mercati energetici, contribuendo all’aumento dei prezzi del greggio e dei carburanti. Lo stesso Trump ha ammesso che la questione energetica pesa sulle scelte negoziali americane, osservando che un prolungamento della crisi potrebbe incidere ulteriormente sui prezzi della benzina.

La sicurezza di Hormuz continua infatti a essere uno dei principali obiettivi strategici di Washington. Non riguarda soltanto l’approvvigionamento energetico degli alleati occidentali, ma anche la stabilità delle rotte commerciali che collegano il Golfo Persico ai mercati asiatici ed europei.

Nel frattempo, il quadro militare resta instabile.

Nelle ultime ore le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato l’abbattimento di un drone statunitense MQ-1 che, secondo Teheran, avrebbe violato le proprie acque territoriali. Le autorità iraniane hanno definito il velivolo impegnato in attività ostili e hanno avvertito che qualsiasi ulteriore violazione riceverà una risposta immediata.

L’episodio mostra quanto il rischio di incidenti resti elevato anche mentre proseguono i colloqui diplomatici. È una dinamica già vista in altre crisi regionali: la trattativa avanza formalmente, mentre sul terreno continuano dimostrazioni di forza destinate a rafforzare le rispettive posizioni negoziali.

Anche Israele segue con attenzione gli sviluppi. Per il governo israeliano, qualsiasi accordo che lasci all’Iran margini significativi sul piano nucleare rappresenta un rischio strategico. Questo rende più difficile per Washington trovare un equilibrio tra le richieste di Teheran e le aspettative dei propri alleati regionali.

Sul piano interno americano, il dossier iraniano continua inoltre ad avere un peso politico rilevante. Trump deve evitare due rischi opposti: apparire troppo accomodante verso Teheran oppure trascinare gli Stati Uniti in un nuovo conflitto regionale dai costi economici e militari imprevedibili.

Per questo motivo la strategia attuale sembra puntare a mantenere aperto il negoziato senza accelerarne artificialmente la conclusione. Una linea che consente alla Casa Bianca di conservare pressione diplomatica e militare contemporaneamente.

Resta però una contraddizione evidente. Da settimane Washington descrive l’accordo come vicino, possibile o addirittura già definito nelle sue linee principali. Poi, ogni volta che il traguardo sembra avvicinarsi, emergono nuove condizioni, nuove verifiche e nuove richieste.

Questo non significa necessariamente che il negoziato sia destinato a fallire. Significa però che le parti continuano a considerare la trattativa come uno strumento della competizione strategica, non come la sua conclusione.

Ed è probabilmente questo il dato più importante. Dopo mesi di minacce, mobilitazioni navali e scontri indiretti nel Golfo, Stati Uniti e Iran sono tornati a parlarsi. Ma continuano a prepararsi come se il fallimento restasse un’ipotesi concreta.

In Medio Oriente, spesso è proprio questo il confine più difficile da distinguere: dove finiscono i negoziati e dove ricomincia la deterrenza.