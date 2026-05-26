Il QUAD sbarca a Fiji

Il QUAD — forum strategico che riunisce Stati Uniti, India, Giappone e Australia — ha annunciato oggi un accordo con le Fiji per la costruzione e il potenziamento di infrastrutture portuali nel Pacifico meridionale.

Tale decisione va ben oltre il semplice sviluppo infrastrutturale, configurandosi come segnale geopolitico diretto al cuore della competizione strategica tra Cina e blocco indo-pacifico.

L’intesa, siglata durante il vertice dei ministri degli Esteri del QUAD a Nuova Delhi, tra cui Rubio (USA), Wong (Australia), Jaishankar (India) e Motegi (Giappone), rappresenta il primo grande progetto infrastrutturale congiunto del gruppo.

L’obiettivo ufficiale è sostenere connettività, commercio e resilienza economica delle isole del Pacifico, ma il significato reale dell’operazione è strategico.

Baluardo anti-cinese

Negli ultimi anni l’Indo-Pacifico è diventato uno dei principali teatri della competizione globale. Qui la Cina ha progressivamente ampliato la propria influenza attraverso investimenti, prestiti e accordi di sicurezza con molti dei piccoli Stati insulari.

Con tale accordo il QUAD prova a rispondere concretamente all’avanzata cinese, offrendo ai Paesi del Pacifico un’alternativa alla dipendenza finanziaria e commerciale da Pechino.

L’accordo arriva in un momento di crescente tensione internazionale. La competizione tra Stati Uniti e Cina si estende ormai ben oltre Taiwan ed il Mar Cinese Meridionale coinvolgendo sempre più altre aree come l’Oceania.

Non a caso Pechino ha reagito rapidamente all’annuncio, accusando il QUAD di voler creare “blocchi esclusivi”.

Durante il vertice di Nuova Delhi il QUAD ha inoltre annunciato nuove iniziative su sicurezza energetica, minerali critici, cavi sottomarini e sorveglianza marittima.

Tutti settori che riflettono una trasformazione profonda dell’alleanza, da semplice forum politico a piattaforma strategica sempre più strutturata.

Un vertice senza leader

L’assenza dei leader dei rispettivi paesi ha però impensierito gli osservatori internazionali, alleggerendo il messaggio politico dell’iniziativa, a cui non è ancora seguita un’indicazione ufficiale di dove si terrà il prossimo vertice.

A tal proposito, si registrano le avances dell’India, la quale insiste per una visita ufficiale del presidente americano Trump nella propria capitale entro l’anno corrente, tentando di farvi coincidere proprio il futuro vertice QUAD.

Intesa sui minerali critici

Ancor più interessante, a latere del vertice i quattro paesi membri hanno elaborato un quadro di riferimento congiunto per lo sfruttamento dei minerali critici, il quale farà da cornice legale per gli investimenti nelle reciproche catene di approvvigionamento, di lavorazione e di riciclo dei minerali critici.

Un accordo decisamente rilevante, se si considera che i paesi del QUAD detengono insieme circa un quinto della produzione mondiale dei suddetti minerali, con alcuni picchi specifici come per il Litio, la cui produzione QUAD è stimata attorno al 50%.

Il Giappone, in particolare, ha salutato con grande entusiasmo quest’ultima intesa, dal momento che la Cina ha recentemente bloccato il proprio export di alcuni minerali cruciali nei settori aerospaziale, della difesa e dei semiconduttori come ritorsione di una disputa diplomatica riguardo la sovranità di Taiwan.

Il messaggio politico del QUAD, comunque, è chiaro: l’Indo-Pacifico non sarà lasciato alla sola influenza cinese.