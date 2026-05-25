Usa-Iran, Trump rallenta sull’accordo: Hormuz resta il nodo centrale
Davide Guacci
- Esteri

Usa-Iran, Trump rallenta sull’accordo: Hormuz resta il nodo centrale

Usa-Iran, Trump rallenta sull’accordo: Hormuz resta il nodo centrale

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Esteri - 25 Maggio 2026

di Davide Guacci

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