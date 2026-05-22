Modi in Europa: la strategia delle medie potenze nel nuovo equilibrio globale. 

Mentre Washington e Pechino continuano a occupare il centro della scena geopolitica, alimentando la percezione di un ordine internazionale sempre più definito dalla competizione tra Stati Uniti e Cina, altri attori stanno consolidando spazi di manovra autonoma attraverso reti di cooperazione economica, tecnologica ed energetica sempre più articolate.

È in questo quadro che si inserisce il viaggio europeo di Narendra Modi, una visita che va letta non soltanto come una missione diplomatica bilaterale, ma come il riflesso di una trasformazione più ampia della governance globale.

Il Primo Ministro indiano ha attraversato Emirati Arabi Uniti, Paesi nordici, Paesi Bassi e Italia seguendo una traiettoria che unisce interessi economici immediati e obiettivi strategici di lungo periodo. Dietro questa agenda emerge con chiarezza il tentativo dell’India di rafforzare la propria presenza internazionale attraverso partnership pragmatiche fondate su investimenti, innovazione tecnologica, sicurezza economica e connettività.

In un sistema internazionale sempre più frammentato, Nuova Delhi cerca di consolidare la propria posizione come interlocutore indispensabile tanto per il Sud Globale quanto per l’Occidente.

La convergenza strategica tra Europa e India.

Uno dei momenti più rilevanti della visita è stato l’incontro con Ursula Von der Leyen in Svezia, che avviene in una fase particolarmente significativa delle relazioni tra Bruxelles e Nuova Delhi. A gennaio 2026, infatti, Unione Europea e India hanno concluso i negoziati politici per l’Accordo di Libero Scambio, chiudendo una trattativa durata anni e più volte interrotta.

L’accordo rappresenta uno dei più importanti riallineamenti economici degli ultimi anni per entrambe le parti. L’Unione Europea vede nell’India un partner indispensabile per diversificare catene del valore, ridurre alcune dipendenze critiche e dare sostanza alla propria strategia di de-risking dalla Cina. Nuova Delhi, a sua volta, cerca tecnologia, capitali, mercati e un’integrazione più profonda nelle reti industriali globali.

Il partenariato si estende ben oltre il commercio. Negli ultimi anni Bruxelles e Nuova Delhi hanno intensificato la cooperazione su semiconduttori, transizione energetica, tecnologie digitali, sicurezza marittima e infrastrutture strategiche attraverso il Trade and Technology Council, creato nel 2023 proprio per coordinare gli interessi industriali e tecnologici comuni.

In questo senso, la relazione tra Europa e India riflette una trasformazione più ampia dell’economia geopolitica internazionale. Le interdipendenze non vengono eliminate, ma riorganizzate secondo criteri di resilienza, sicurezza economica e affidabilità politica.

Perché l’India guarda ai Paesi nordici

La scelta di dedicare una parte importante del viaggio ai Paesi nordici risponde a una logica fortemente pragmatica.

Per anni Nuova Delhi ha concentrato gran parte della propria attenzione sulle grandi capitali europee. Oggi, invece, l’India sembra voler costruire rapporti più settoriali e funzionali con Paesi capaci di offrire competenze specifiche in ambiti strategici.

La Norvegia rappresenta una fonte di capitale finanziario e di competenze energetiche avanzate, soprattutto nel settore della sicurezza energetica e della transizione verde. I fondi sovrani norvegesi, tra i più grandi al mondo, costituiscono inoltre uno strumento di investimento particolarmente interessante per un’economia in espansione come quella indiana.

I Paesi Bassi occupano invece una posizione centrale nelle tecnologie avanzate, nella logistica e nella produzione di semiconduttori. La cooperazione tecnologica è diventata uno degli assi principali del rapporto indo-olandese, soprattutto in un momento in cui la competizione globale per il controllo delle tecnologie critiche si sta intensificando.

La Svezia e gli altri Paesi nordici offrono inoltre all’India partnership rilevanti nei settori dell’innovazione, delle energie pulite, delle città sostenibili e della governance tecnologica.

Esiste però anche una dimensione politica più profonda. Rafforzare i rapporti con i Paesi nordici consente all’India di consolidare la propria immagine internazionale come potenza responsabile e interlocutore credibile nei grandi temi della governance globale, dal clima alla tecnologia fino alla sicurezza economica.

Italia e India: partenariato strategico speciale.

Tra le tappe europee di Modi, quella italiana assume un significato strategico particolare.

Negli ultimi anni Roma e Nuova Delhi hanno intensificato significativamente il dialogo politico e la cooperazione economica. Il Joint Strategic Action Plan India-Italy 2025-2029 ha formalizzato una tabella di marcia comune nei settori della difesa, dello spazio, delle infrastrutture, della tecnologia e della sicurezza economica.

L’Italia guarda all’India come a un partner strategico nel Mediterraneo allargato e nell’Indo-Pacifico. Per Nuova Delhi, invece, Roma può rappresentare un punto di accesso privilegiato verso l’Europa meridionale e le reti industriali del continente.

È qui che entra in gioco l’India-Middle East-Europe Corridor (IMEC), il corridoio economico che collega India, Medio Oriente ed Europa attraverso infrastrutture ferroviarie, portuali, energetiche e digitali.

Più che una semplice infrastruttura commerciale, IMEC viene interpretato sempre più come uno strumento di connettività strategica capace di rafforzare l’integrazione economica tra Asia, Golfo ed Europa. Il conflitto in Medio Oriente ha inevitabilmente rallentato alcuni sviluppi del progetto, ma ne ha anche evidenziato il valore geopolitico in termini di sicurezza delle rotte commerciali, approvvigionamento energetico e resilienza infrastrutturale.

Il ruolo crescente delle medie potenze.

Il significato politico più ampio del viaggio di Modi riguarda il ruolo sempre più centrale delle medie potenze nella fase attuale delle relazioni internazionali.

L’idea di fondo è semplice. In un sistema internazionale sempre più competitivo, la capacità di sedersi ai tavoli decisionali dipende dalla possibilità di costruire reti economiche, tecnologiche e diplomatiche credibili. Ed è proprio questo che il viaggio europeo di Modi sembra voler mostrare.

La visita europea di Narendra Modi riflette una trasformazione più ampia dell’ordine globale. L’India dispone di alcuni vantaggi strutturali rilevanti. Una popolazione esponenziale in numero, una crescita economica sostenuta, un crescente peso industriale e una posizione diplomatica che le consente di dialogare contemporaneamente con Occidente e Sud Globale.

L’Europa, dal canto suo, ha bisogno di partner affidabili in una fase di ridefinizione strategica globale.

Per questo il viaggio di Modi assume un significato che va oltre i singoli accordi bilaterali. Mostra come le medie potenze stiano progressivamente cercando di costruire nuovi spazi di influenza e cooperazione in un sistema internazionale sempre più articolato e competitivo.

E suggerisce che il futuro equilibrio globale potrebbe dipendere non soltanto dalle grandi potenze, ma anche dalla capacità delle medie potenze di costruire connessioni strategiche durature.