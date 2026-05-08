L’incontro Trump-Xi Jinping non sarà una passeggiata
Jasmine Gheorghe
- Esteri

L’incontro Trump-Xi Jinping non sarà una passeggiata

Il blocco dello Stretto di Hormuz complica tutto, intrecciando geopolitica ed economia. Si spera in un accordo, ma le tensioni restano.

L’incontro Trump-Xi Jinping non sarà una passeggiata

Il blocco dello Stretto di Hormuz complica tutto, intrecciando geopolitica ed economia. Si spera in un accordo, ma le tensioni restano.
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Esteri - 8 Maggio 2026

di Jasmine Gheorghe

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