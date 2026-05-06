Trump contro il Papa: scontro sull’Iran e tensioni tra Washington, Vaticano e Italia

Lo scontro tra Donald Trump e Papa Leone XIV si riaccende con toni ancora più duri, in un momento già segnato da tensioni internazionali e fragili equilibri diplomatici. Le parole del presidente americano, che accusa il Papa di “mettere in pericolo molti cattolici”, non restano confinate alla polemica e rischiano di produrre effetti concreti nei rapporti tra Washington, Vaticano e Italia.

L’attacco e il fronte iraniano

Nel corso di un’intervista televisiva, Trump ha rilanciato accuse dirette al pontefice, sostenendo che le sue posizioni sull’Iran sarebbero troppo concilianti, fino a evocare l’idea che possa considerare accettabile un Iran dotato di armi nucleari. Un’affermazione che si inserisce nel pieno della crisi mediorientale, con il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran arrivato a una fase critica, tra operazioni militari, tensioni nello Stretto di Hormuz e tentativi diplomatici ancora incerti.

La risposta del Vaticano

Dal Vaticano arriva una replica misurata ma chiara. Il segretario di Stato Pietro Parolin ribadisce che il Papa “ha già risposto” e che la sua linea resta quella di sempre: predicare la pace. Nessuna escalation verbale, dunque, ma la conferma di una posizione che la Santa Sede considera coerente con la propria missione, anche quando non incontra il favore dei leader politici.

Il ruolo dell’Italia e le frizioni con Washington

Roma si trova in una posizione delicata; Meloni ha preso le distanze dagli attacchi di Trump, difendendo il Papa e respingendo alcune critiche rivolte all’Italia, soprattutto sul fronte degli impegni nella NATO. La premier ha rivendicato il contributo italiano nelle missioni internazionali, sottolineando come il Paese abbia sempre rispettato gli accordi, anche in contesti difficili come Afghanistan e Iraq. Un segnale di autonomia politica che segna un cambio di tono nei rapporti con Washington, senza però mettere in discussione l’alleanza strategica.

Una frattura più ampia

Lo scontro tra Trump e Leone XIV non è un episodio isolato. Nelle ultime settimane si è assistito a un progressivo deterioramento dei rapporti, alimentato da critiche pubbliche, dichiarazioni incrociate e anche episodi controversi sui social. Sullo sfondo resta una divergenza profonda: da una parte una visione geopolitica basata su forza e deterrenza, dall’altra quella del Vaticano, che continua a puntare su dialogo e mediazione.

In questo clima, la diplomazia prova comunque a tenere aperto un canale. L’incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio è confermato per il 7 maggio alle 11:30 nel Palazzo Apostolico, un appuntamento che arriva nel momento più teso e che potrebbe rappresentare un primo test per capire se, dietro lo scontro pubblico, esista ancora spazio per ricucire i rapporti. Dopo l’incontro con il Papa, è previsto il faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiamata a gestire un equilibrio sempre più complesso tra alleanza atlantica e difesa del pontefice.