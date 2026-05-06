Trump contro il Papa: scontro sull’Iran e tensioni tra Washington, Vaticano e Italia
Irene Anania
- Esteri

Trump contro il Papa: scontro sull’Iran e tensioni tra Washington, Vaticano e Italia

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Esteri - 6 Maggio 2026

di Irene Anania

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