Chi è Serghei Shoigu, ex Ministro della Difesa di Putin
Valeria Todaro
- Esteri

Chi è Serghei Shoigu, ex Ministro della Difesa di Putin

Chi è Serghei Shoigu, ex Ministro della Difesa di Putin

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Esteri - 6 Maggio 2026

di Valeria Todaro

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